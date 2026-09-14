한미약품 OTC '앤 시리즈'에 캐릭터 입힌다…소비자 접점 확대

AI 핵심 요약beta
- 한미그룹이 14일 OTC 브랜드 앤 시리즈 캐릭터 앤을 선보였다.
- 앤 시리즈는 목앤·눈앤 등 8종으로 구성됐다.
- 한미약품은 패키지·SNS에 앤을 활용해 브랜딩을 강화한다.
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제품 패키지·약국·SNS·광고 등에 활용
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹이 한미약품의 일반의약품(OTC) 브랜드 '앤 시리즈'를 대표하는 공식 캐릭터 '앤'을 선보이고 통합 브랜딩 강화에 나선다.
한미그룹 지주회사 한미사이언스는 한미약품의 앤 시리즈를 보다 일관된 이미지로 알리기 위해 공식 캐릭터 '앤'을 개발했다고 14일 밝혔다.
앤 시리즈는 인후염 치료제 '목앤', 인공눈물 '눈앤', 비강 습윤제 '코앤', 코감기 치료제 '코앤쿨·코앤쿨에스', 점안제 '눈앤쿨·눈앤큐', 지루성피부염 치료제 '두피앤' 등 8종으로 구성됐다.
공식 캐릭터 앤은 빨간 머리와 발그레한 볼을 특징으로 한 소녀 캐릭터다. 이름은 코앤·목앤·눈앤 등 앤 시리즈의 브랜드명에서 따왔다.
캐릭터는 내부 심사와 임직원 선호도 조사, 전문가 의견 등을 거쳐 최종 선정됐다. 한미사이언스가 한미그룹 계열사 임직원을 대상으로 진행한 캐릭터 선호도 조사에는 500여명이 참여했다.
한미약품은 앞으로 캐릭터 앤을 제품 패키지를 비롯해 약국 내 마케팅 제작물, SNS 콘텐츠, 의약품 광고 등에 활용할 예정이다. 이를 통해 앤 시리즈 제품군의 브랜드 인지도를 높이고 소비자 접점을 확대한다는 계획이다.
한미그룹 관계자는 "캐릭터 앤은 앤 시리즈가 가진 이미지를 하나의 일관된 세계관으로 풀어내기 위한 시도"라며 "다양한 콘텐츠와 마케팅 활동을 통해 앤 시리즈 브랜딩을 강화해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com