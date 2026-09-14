李대통령, ADB 총재 접견…중앙아 핵심광물·AI·원전 협력 강화

칸다 총재 '한국의 AI 리더십 감명', 에너지 인프라 사업 협력 합의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 14일 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 만나 중앙아시아 지역을 포함한 아시아·태평양 지역에서 핵심광물과 인공지능(AI), 원전 등 에너지 분야 협력 방안을 논의했다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 이 대통령이 이날 오전 집무실에서 한-우즈베키스탄 정상회담, 한-중앙아시아 정상회의를 계기로 방한한 마사토 총재를 접견하고 이같은 대화를 나눴다고 밝혔다.

이재명 대통령이 14일 청와대 집무실에서 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 접견하고 대화를 나누고 있다. 2026.09.14 [사진=청와대]

청와대는 한-중앙아시아 정상외교와 ADB 협력을 연결하고, ADB와의 협력을 강화해 다양한 분야에서 한국 기업의 해외 진출 기회를 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이 대통령은 접견에서 "중앙아시아는 풍부한 자원과 지리적 이점 등으로 성장잠재력을 갖춘 지역"이라며 "한국과 ADB 간 협력을 확대해 나가자"고 제안했다. 이에 칸다 총재는 "불확실한 세계 경제 여건 속에서도 한국경제가 뛰어난 성과를 보여주고 있다"며 "특히 이 대통령이 AI와 디지털 부문에서 보여준 놀라운 리더십에 감명받았다"고 화답했다.

이 대통령은 또 "우즈벡 등 중앙아시아 지역에서의 핵심광물 공급망 안정을 위해, 기술과 역량을 갖춘 한국과 아시아에서 다양한 사업 경험과 금융수단을 갖고 있는 ADB가 협력을 확대해 나가자"고 요청했다.

이재명 대통령이 14일 청와대 집무실에서 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 접견하고 악수를 나누고 있다. 2026.09.14 [사진=청와대]

이에 칸다 총재는 "핵심광물 공급망 분야는 ADB의 역점 지원 분야"라며 "산업 역량을 갖춘 한국과 함께 협력해 나가기를 희망한다"고 응했다.

이 대통령은 '모두를 위한 AI' 비전과 글로벌 AI를 위한 한국의 노력을 설명하고, 한국의 AI 역량과 ADB의 개발 전문성을 결합하면 의미 있는 성과를 낼 수 있다고 강조했다.

아울러 이 대통령과 칸다 총재는 ADB가 추진 중인 아세안 파워그리드 등 아시아·태평양 에너지 인프라 확충 사업과 원전 관련 분야 금융지원 정책 등에서 한국의 기술과 경험이 활용될 수 있도록 노력하기로 뜻을 모았다.

한편 칸다 총재는 이번 주 한국에서 개최되는 한-중앙아시아 정상회의가 성공적으로 개최되기를 기원한다고 말했다.

이재명 대통령이 14일 청와대 집무실에서 칸다 마사토 아시아개발은행(ADB) 총재를 접견하고 악수하며 인사를 나누고 있다. 2026.09.14 [사진=청와대]

이 대통령은 접견이 끝난 뒤 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 마사토 총재와의 만남을 공유하면서 "마사토 총재는 2025년 취임 이후 처음으로 한국을 방문해 더욱 뜻깊었다"며 "일본 재무성에서 근무할 당시 한·일 통화스와프 복원에도 기여하는 등 한국과도 인연이 깊은 분"이라고 소개했다.

이 대통령은 이어 "ADB는 한국의 경제발전을 든든하게 뒷받침해 온 오랜 파트너에서 이제는 아시아·태평양의 발전을 함께 이끌어가는 중요한 동반자로 자리하고 있다"며 "한국의 AI 역량과 ADB의 개발 전문성을 결합하고, 핵심광물과 에너지 인프라, 원전 등 미래 전략 분야에서도 협력을 넓혀가고 있다"고 전했다.

그러면서 "한국과 ADB 간 협력이 더욱 깊어지고, 오늘 논의한 과제들이 우리 기업의 해외 진출과 구체적인 성과로 이어지기를 기대한다"고 했다.

the13ook@newspim.com