컴투스, KBO 포스트시즌 전광판 응원 이벤트 개최

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 14일 2026 KBO 포스트시즌 전광판 응원 이벤트를 열었다.
- 만 14세 이상 팬은 27일까지 15초 응원 영상을 제출할 수 있다.
- 우수작 5편은 30일 발표하며 티켓과 전광판 송출 혜택을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
선정작 포스트시즌 경기장 전광판 송출…경기 관람 티켓도 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스는 '2026 KBO 포스트시즌'을 앞두고 야구팬 참여형 전광판 응원 이벤트 '가을 응원의 주인공은 나야!'를 개최한다고 14일 밝혔다.
이번 이벤트는 야구팬들이 직접 제작한 응원 영상을 포스트시즌 경기장에서 선보이는 방식으로 진행된다. 컴투스는 '컴투스프로야구2026', '컴투스프로야구V26' 등 KBO 공식 라이선스 게임을 서비스하고 있다.
이벤트 접수는 오는 27일까지 진행된다. 만 14세 이상 야구팬이면 누구나 참여할 수 있으며 응원하는 팀을 위한 15초 이내 영상을 제작하면 된다.
야구장 직관 기록과 선수·팀을 향한 영상 편지, 명장면 활용 영상, 응원가 챌린지뿐 아니라 AI를 활용한 스토리텔링과 무빙툰, 모션툰 등 다양한 방식으로 참여할 수 있다.
참가자는 제작한 영상을 필수 태그와 함께 본인의 인스타그램에 올린 뒤 '컴투스프로야구' 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 영상 파일을 제출하면 된다.
컴투스는 응원 메시지의 진정성과 전달력, 독창성 등을 평가해 포스트시즌 진출 구단별 1편씩 총 5편의 'Best 응원 영상'을 선정한다.
선정작은 오는 30일 컴투스프로야구 공식 인스타그램을 통해 발표된다. 선정자에게는 포스트시즌 경기 관람 티켓 2매를 제공하며 최종 선정 영상은 2026 KBO 포스트시즌 경기장 전광판을 통해 송출된다.
flurry327@newspim.com