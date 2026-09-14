LG화학, 中 장화웨이와 반도체 세정소재 공급 협력

AI 핵심 요약beta
- LG화학이 14일 장화웨이와 반도체용 HP-IPA MOU를 체결했다.
- LG화학은 C3-IPA를 공급하고 장화웨이가 현지 정제 생산한다.
- 양사는 AI 반도체·HBM용 세정소재 공급망 확대를 추진했다.
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AI반도체·HBM 등 선단 반도체 고객사 공급 목표
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=LG화학이 중국 정밀화학 소재기업 장화웨이와 손잡고 반도체용 초고순도 이소프로필알코올(IPA) 시장 공략에 나선다.
LG화학은 최근 장화웨이(Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials)와 반도체용 초고순도(HP) IPA 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.
장화웨이는 반도체와 디스플레이 공정용 고순도 화학소재를 생산·정제해 중국 주요 반도체 기업에 공급하는 업체다.
초고순도 IPA는 반도체 제조 전 공정에서 반복적으로 사용되는 세정 소재다. 미세한 불순물도 반도체 성능과 수율에 영향을 줄 수 있어 높은 수준의 품질 관리가 요구된다.
LG화학은 전남 여수공장에서 프로필렌(C3)을 기반으로 한 고순도 C3-IPA를 연간 16만5000톤 규모로 생산하고 있다. 국내 반도체 고객사를 비롯해 북미와 아시아 시장에도 공급하고 있다.
이번 협약을 통해 LG화학은 C3-IPA를 공급하고 장화웨이가 이를 정제해 반도체 세정용 HP-IPA로 생산하는 현지 공급체계 구축을 추진한다.
양사는 AI 반도체와 HBM(고대역폭메모리) 등 선단 반도체 고객사 공급을 목표로 제품 품질 경쟁력 강화와 상업화에 협력할 예정이다. 기술 교류와 정보 교환, 공동 마케팅 등도 추진한다.
LG화학은 AI 반도체와 첨단 메모리 시장 확대에 따라 반도체 소재·장비 공급망의 현지화가 빨라지면서 세정 소재 수요도 꾸준히 늘어날 것으로 보고 있다.
김상민 LG화학 석유화학사업본부장 전무는 "차별화된 품질 경쟁력과 안정적인 공급 역량을 바탕으로 반도체용 초고순도 원료 공급 기반을 강화하고 글로벌 반도체 소재 시장에서 새로운 성장 기회도 모색할 것"이라고 말했다.
이번 협약식은 중국 장쑤성 전장시 장화웨이 전장공장에서 열렸으며, 김 전무와 송병근 LG화학 아크릴·SAP사업부장, 장화웨이 및 상하이화이그룹 주요 경영진이 참석했다.
heoneykim@newspim.com