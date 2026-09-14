한·중앙아 6개국 산업장관 첫 회의…핵심광물 공급망 협력 강화

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14일 '1차 한-중앙아시아 산업장관회의 개최'

리튬·희토류 등 핵심광물 전주기 공급망 구축

산업단지·스마트 인프라 협력, 제조AI도 확대

▶[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국과 중앙아시아 5개국이 처음으로 산업장관회의를 열고 핵심광물 공급망과 산업 인프라 분야 협력을 강화한다.

산업통상부는 14일 서울에서 카자흐스탄·키르기스스탄·타지키스탄·투르크메니스탄·우즈베키스탄 산업 담당 장관들과 '제1차 한-중앙아시아(C5+1) 산업장관회의'를 개최했다.

그동안 한국과 중앙아시아 5개국은 국가별 양자 장관급 협의 채널을 운영해 왔다. 5개국 산업장관이 한자리에 모여 산업과 핵심광물 공급망 협력을 논의한 것은 이번이 처음이다.

[서울=뉴스핌] 김정관 산업통상부 장관(왼쪽)이 14일 오전 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제1차 한-중앙아시아(C5+1) 산업장관회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.09.14 photo@newspim.com

6개국은 ▲교역 증진 및 산업 인프라 고도화 ▲핵심광물 공급망 구축 ▲기술 협력 및 미래 인재 양성 등 3대 분야에서 협력을 확대하기로 했다.

우선 중앙아시아 각국이 추진하는 복합 산업단지와 스마트 인프라, 플랜트 현대화 사업에 한국 기업의 참여를 확대한다. 상품 교역뿐만 아니라 산업 기반 구축까지 협력 범위를 넓힌다는 계획이다.

핵심광물 분야에서는 중앙아시아가 보유한 리튬·희토류 등 광물자원과 우리나라의 가공·소재 기술을 연계한다. 현지 정·제련부터 고부가가치 소재 가공, 완제품 생산까지 이어지는 공급망 구축을 추진한다.

제조 분야 협력도 대폭 확대에 나선다. 스마트공장과 제조 인공지능(AI), 데이터 기술을 중앙아시아 현지 산업에 접목하고, 국내 제조설의 현지 진출을 확대할 방침이다.

[서울=뉴스핌] 김정관 산업통상부 장관 및 각국의 산업 담당 장관들이 14일 오전 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 제1차 한-중앙아시아(C5+1) 산업장관회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.09.14 photo@newspim.com

김정관 산업부 장관은 "중앙아시아의 거대한 성장 잠재력에 한국의 첨단 기술과 제조 역량을 촉매 삼아 유라시아의 더 큰 도약을 이끄는 새로운 첨단 산업 생태계로 가는 길을 함께 개척하자"고 말했다.

이어 "이번 산업장관회의가 각국 기업과 국민이 체감할 수 있는 실질적 프로젝트를 발굴하고 같이 만들어 가는 상생협력 플랫폼으로 안착하기를 기대한다"고 덧붙였다.

gkdud9387@newspim.com