롯데관광개발, 국내 첫 17만톤급 크루즈 전세선 운항

AI 핵심 요약beta
- 롯데관광개발이 내년 6월 14일 초대형 크루즈를 전세 운항했다.
- 인천항 출항해 대만 기륭·일본 사세보를 도는 6박7일 상품이다.
- MSC 벨리시마호에 한글 서비스와 선내 행사도 마련했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데관광개발이 국내 최초로 17만톤급 초대형 크루즈선을 전세선으로 운항한다.
롯데관광개발은 내년 6월 14일 인천항을 출항해 대만 기륭과 일본 사세보를 거쳐 돌아오는 6박 7일 크루즈 상품을 선보인다고 14일 밝혔다.
투입되는 MSC 벨리시마호는 길이 315.83m로 5600여 명의 승객과 1500여 명의 승무원을 수용할 수 있다. 동아시아 최대규모 크루즈선이다. 롯데관광개발은 지난 1월 세계적 크루즈 선사인 MSC 크루즈와 전세선 계약을 체결했다.
이번 상품은 1항차만 운항되며 전체 일정 중 3일 간이 해상 일정이다. 벨리시마호는 세계 최장급 LED 스카이돔 산책로인 '갤러리아 벨리시마', 워터 슬라이드가 있는 아쿠아파크, 조깅트랙, 헬스장 등을 갖췄다. 공중 다리를 건너는 액티비티인 '히말라야 브릿지'와 어린이용 레고 클럽 등 전 연령대를 위한 시설과 프로그램도 운영한다.
프리미엄 객실인 'MSC 요트클럽'은 전용 레스토랑과 라운지, 프라이빗 수영장, 프리미엄 음료 패키지를 제공한다. 24시간 버틀러 서비스도 포함돼 선내 시설 안내부터 각종 서비스 예약까지 맞춤형 서비스를 지원한다.
롯데관광개발은 15년 간의 전세선 운영 경험을 바탕으로 100여 명의 한국인 안내 스태프를 선내에 배치한다. 한글 선상 신문과 한식 메뉴 등 한글 서비스를 제공하며, 스타쇼와 가수왕 선발대회 등 선내 공연과 이벤트도 마련한다. 롯데관광개발에 따르면 2010년부터 전세선을 통해 크루즈 여행을 경험한 고객은 7만9000명이다.
nrd@newspim.com