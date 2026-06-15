제이앤티지·씨엔티테크, 코스닥 상장예심 신청

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한국거래소, 지난주 6개사 신청서 접수

스팩 4곳도 상장예비심사 절차 착수

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부가 제이앤티지와 씨엔티테크의 코스닥시장 상장예비심사 신청서를 접수했다.

15일 한국거래소 코스닥시장본부는 지난 8일부터 12일까지 1주간 6개사의 상장예비심사 신청서를 접수했다고 밝혔다. 6월 11일에는 제이앤티지와 씨엔티테크가 신청서를 냈고, 6월 12일에는 에스케이증권제14호기업인수목적, 케이비제34호기업인수목적, 한국제17호기업인수목적, 한화플러스제6호기업인수목적 등 기업인수목적회사 4곳이 신청서를 접수했다.

제이앤티지는 전자부품 제조업체다. 흑연펠트전극(GFE), 탄소기재(CS), 기체확산층(GDL)을 주요 제품으로 한다. 기업 구분은 일반기업이며 상장주선인은 대신증권과 NH투자증권이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

제이앤티지의 2025년 매출액은 723억7800만원, 영업이익은 213억2800만원, 순이익은 99억400만원이다. 현재 자본금은 77억9000만원이며 액면가는 500원이다. 재무 내용의 사업연도는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지다.

씨엔티테크는 소프트웨어 개발 및 공급업체다. 주요 제품은 스타트업 보육사업과 벤처스튜디오 사업이다. 기업 구분은 벤처기업이며 상장주선인은 한화투자증권과 하나증권이다.

씨엔티테크의 2025년 연결 기준 매출액은 311억9400만원, 영업이익은 63억2600만원, 순이익은 54억400만원이다. 현재 자본금은 26억1300만원이며 액면가는 100원이다. 재무 내용의 사업연도는 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지다.

같은 기간 상장예비심사 신청서를 접수한 기업인수목적회사는 모두 금융 지원 서비스업으로 분류됐다. 에스케이증권제14호기업인수목적은 SK증권이 상장주선인을 맡았고, 자산총계 19억9400만원, 부채총계 15억4800만원, 자기자본 4억4500만원이다. 현재 자본금은 1700만원, 액면가는 100원이다. 설립일은 2026년 5월 13일이다.

케이비제34호기업인수목적은 KB증권이 상장주선인을 맡았다. 자산총계는 25억9800만원, 부채총계는 20억3800만원, 자기자본은 5억6000만원이다. 현재 자본금은 2100만원, 액면가는 100원이다. 설립일은 2026년 5월 26일이다.

한국제17호기업인수목적은 한국투자증권이 상장주선인이다. 자산총계는 31억4800만원, 부채총계는 11억6000만원, 자기자본은 19억8800만원이다. 현재 자본금은 1억7000만원, 액면가는 100원이다. 설립일은 2026년 5월 8일이다.

한화플러스제6호기업인수목적은 한화투자증권이 상장주선인을 맡았다. 자산총계는 29억6400만원, 부채총계는 23억2000만원, 자기자본은 6억4500만원이다. 현재 자본금은 4100만원, 액면가는 100원이다. 설립일은 2025년 10월 17일이다.

dconnect@newspim.com