엔화, 1달러=155엔대로 급등...추가 시장개입 경계

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본 엔화가 3일 도쿄 외환시장에서 달러당 155엔대로 급등했다. 지난 5월 초 이후 약 3개월 만에 가장 높은 수준이다. 지난 주말 157엔대 초반에서 거래를 마친 뒤 하루 만에 2엔 가까이 오르며 엔화 강세가 두드러졌다.

일본과 미국이 지난달 31일 공동으로 엔화 매수·달러 매도 외환시장 개입을 실시한 사실이 확인된 데다, 양국이 추가 공조 개입 가능성까지 시사하면서 엔화 매수세가 확대된 것으로 분석된다.

이날 오전 7시께 도널드 트럼프 미국 대통령은 엔화 매수 개입과 관련해 "우리는 항상 일본을 지원할 것"이라고 밝혔다.

이후 외환시장은 방향성을 탐색하는 모습을 보였지만, 오전 9시 30분께 엔화 매수세가 급격히 유입되며 환율은 달러당 155엔대 후반까지 하락(엔화 가치 상승)했다.

가타야마 사츠키 일본 재무상은 이날 담화를 통해 "미국 동부시간 7월 31일 미국 재무부와 협조해 엔화 매수 개입을 실시했다"고 공식 발표했다.

그는 최근 외환시장의 과도하고 무질서한 변동에 대응하기 위한 조치라고 설명하며 "필요하다면 추가적인 공동 개입도 주저하지 않겠다"고 강조했다.

미국 측도 공조 의지를 재확인했다. 스콧 베선트 미국 재무장관은 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "추가적인 공동 개입 참여를 주저하지 않겠다"고 밝히며 투기적인 엔화 매도 움직임을 견제했다.

시장에서는 이미 지난달 약 6조~7조엔 규모의 외환시장 개입이 이뤄진 데 이어, 일본과 미국 정부가 잇달아 공동 대응 의지를 밝히면서 추가 개입 가능성에 대한 경계심이 한층 높아졌다는 평가다.

엔화 [사진=블룸버그]

goldendog@newspim.com