삼성생명, 보험업계 최초 금융결제원 '안면·바이오인증' 도입

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 비대면 금융거래의 안전성과 편의성을 높이기 위해 금융결제원의 안면인증과 바이오인증 서비스인 '페이스키'를 모바일 업무에 도입했다고 3일 밝혔다.

금융결제원의 안면·바이오인증 서비스를 보험 업무에 적용한 것은 삼성생명이 업계 최초다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 고객이 모니모 어플리케이션에서 페이스키 인증으로 로그인을 시도하고 있다. [사진=삼성생명] 2026.08.03 yunyun@newspim.com

이번 서비스는 신분증 촬영이나 계좌이체 방식으로 진행되던 기존 비대면 실명인증 절차를 보완하기 위해 마련됐다. 삼성생명은 고객의 안면 정보를 활용해 본인 여부를 확인함으로써 신분증 위조나 고객 사칭에 따른 부정 거래 위험을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

바이오인증은 삼성생명 모바일 홈페이지와 고객플라자에서 최초 1회 등록하면 이용할 수 있다. 등록 이후에는 로그인과 보험 업무 최종 거래 확인, 비대면 실명인증 등에 활용할 수 있어 인증 절차도 간소화된다.

삼성생명 관계자는 "개인정보 보호와 비대면 금융거래의 안전성에 대한 요구가 높아지고 있다"며 "앞으로도 고객이 보다 안전하고 편리하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 인증 체계를 확대하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com