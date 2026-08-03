문체부 국립중앙극장장 등 11개 개방형 직위 공모…민간 전문가 영입

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 문화예술과 외교, 행정심판, 해양안전 등 전문성이 요구되는 11개 개방형 직위에 민간 전문가를 공개 모집한다.

인사혁신처는 3일 공직 안팎의 우수 인재를 선발하기 위한 '2026년 8월 개방형 직위 공개모집'을 실시한다고 밝혔다.

이번 공모 대상은 국민권익위원회, 외교부, 문화체육관광부 등 10개 부처의 고위공무원단 6개 직위와 과장급 5개 직위 등 총 11개 직위다.

[자료=인사처]

고위공무원단 직위는 ▲국민권익위원회 중앙행정심판위원회 상임위원 ▲외교부 주인도대사관 공사참사관 ▲주러시아연방대사관 공사참사관 겸 문화원장 ▲문화체육관광부 국립중앙극장장 ▲경찰청 경찰병원장 ▲국가유산청 국립문화유산연구원장이다.

이 가운데 권익위 중앙행정심판위원회 상임위원과 문체부 국립중앙극장장, 해양수산부 부산지방해양안전심판원 심판관 등 3개 직위는 민간인만 지원할 수 있다.

권익위 중앙행정심판위원회 상임위원은 행정심판 사실관계 확정 등을 담당하며 법무·법학·행정학·행정쟁송 분야 경력을 갖춘 민간 전문가를 선발한다.

문체부 국립중앙극장장은 공연 제작체계 구축과 국립극장 브랜드 가치 제고, 국내외 교류협력 등을 총괄하는 자리로 공연예술 분야 전문성을 갖춘 민간 인재를 모집한다.

외교부는 주인도대사관 공사참사관과 주러시아연방대사관 공사참사관 겸 문화원장을 공개 모집한다. 각각 경제·통상 협력과 우리 기업 진출 지원, 문화원 운영 및 한류 확산 등의 업무를 담당한다.

과장급 직위는 ▲교육부 양성평등정책담당관 ▲문체부 국립국악원 민속국악원장 ▲해수부 부산지방해양안전심판원 심판관 ▲우주항공청 감사담당관 ▲방위사업청 미래전력사업본부 과학화체계사업팀장 등이다.

해수부 부산지방해양안전심판원 심판관은 해양사고 원인 규명과 심판 업무를 담당하며, 방사청 과학화체계사업팀장은 과학화경계체계 전략 수립과 연구개발사업 등을 총괄한다.

원서 접수는 오는 13일까지 진행된다. 지원자는 국가공무원 채용시스템과 각 부처 누리집에서 모집 요강을 확인한 뒤 지원할 수 있다.

인사혁신처는 서류전형과 면접, 역량평가, 인사심사 등을 거쳐 최종 합격자를 임용할 예정이다.

abc123@newspim.com