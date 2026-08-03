'빈총 경계' 논란 1군단장 직무배제… 육군교육사령관, 군단장 직무대리

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국방부 "1군단 관련 사안 점검·조사 기간 직무배제 조치"

서부 전선 맡는 최전방 1군단, 실탄 미장전 논란 속 지휘 공백 최소화 조치

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 최근 육군 1군단 관련 사안에 대한 점검 및 조사에 착수한 가운데, 현 1군단장을 오늘부로 직무에서 배제하고 육군교육사령관을 1군단장 직무대리로 지정했다.

국방부는 이날 "최근 1군단 관련 사안에 대해 전반적인 점검과 조사를 진행 중이며, 조사 기간 동안 현 1군단장을 직무에서 배제하고 그 직무를 육군교육사령관이 대리하도록 조치했다"고 밝혔다.

국방부 상징 로고. [사진=국방부] 2026.08.03 gomsi@newspim.com

육군 1군단은 서부 전선을 담당하는 최전방 야전군단으로, 최근 K6 중기관총·K4 고속유탄기관총 '실탄 미장전' 지침 변경과 관련한 논란으로 전 군단 경계작전 실태 점검이 진행돼 왔다. 국방부와 합동참모본부는 "전방 지역 화기 운용은 실탄 장전이 원칙"이라는 입장을 재확인한 바 있다.

국방부는 이번 직무배제와 직무대리 지정을 포함한 인사 조치에 대해 "조사 결과를 토대로 추가 후속 조치 여부를 검토할 예정"이라며 구체적인 사안에 대해서는 현재 조사 중이라는 이유로 언급을 자제했다.

gomsi@newspim.com