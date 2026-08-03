삼성SDS, 2.5조원 규모 국가 AI 컴퓨팅센터 착공

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해남에 AI 반도체 1만5000장 규모 인프라 구축

컨소시엄 대표사로 센터 건설·운영 총괄

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성SDS가 총사업비 2조5000억원 규모의 국가 AI 컴퓨팅센터 구축에 본격 착수했다. 컨소시엄 대표사로 전남 해남에 인공지능(AI) 반도체 1만5000장 규모의 공공 컴퓨팅 인프라를 구축하고 향후 센터 운영까지 총괄한다.

삼성SDS는 3일 과학기술정보통신부, 한국에이아이컴퓨팅센터(KOACC·코아크)와 전남 해남군 솔라시도 데이터센터파크에서 국가 AI 컴퓨팅센터 착공식을 개최했다고 밝혔다.

국가 AI컴퓨팅센터 조감도. [사진=삼성SDS 제공]

국가 AI 컴퓨팅센터는 정부가 추진하는 'AI 3대 강국' 도약을 위한 핵심 인프라 사업이다. 오는 2028년 준공을 목표로 고성능 그래픽처리장치(GPU)와 신경망처리장치(NPU) 등 AI 반도체 1만5000장을 구축한다.

센터는 스타트업과 중소기업, 대학, 연구기관 등에 대규모 AI 학습·추론과 데이터 처리에 필요한 연산 자원을 제공한다. 산업별 특화 AI 모델 개발과 AI 서비스 실증·검증 등 AI 기술 개발 전 과정도 지원할 예정이다.

AI 컴퓨팅 인프라를 자체적으로 확보하기 어려운 기업과 기관을 대상으로 이용권과 요금 할인 등 지원 프로그램도 운영한다. 국산 NPU의 개발과 성능 검증, 상용화도 지원해 국내 AI 반도체 생태계 확대에 나선다.

삼성SDS는 국가 AI 컴퓨팅센터 구축사업의 컨소시엄 대표사로 사업 수행 법인인 코아크 설립을 주도했다. 코아크를 통해 센터 설계와 건설, AI 인프라 구축, 향후 운영을 총괄하며 공공 AI 컴퓨팅 인프라 사업을 확대할 계획이다.

삼성SDS 컨소시엄은 지난해 10월 국가 AI 컴퓨팅센터 구축사업에 단독으로 참여한 뒤 특수목적법인(SPC) 설립 태스크포스(TF)를 구성했다. 이후 올해 3월 우선협상대상자 선정, 5월 사업자 선정, 6월 코아크 설립 절차를 거쳤다.

이날 착공식에는 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 박지원·한준호·안도걸 국회의원, 민형배 전남광주통합특별시장, 안정태 코아크 대표, 이준희 삼성SDS 대표, 김유원 네이버클라우드 대표 등이 참석했다. 산업은행과 기업은행, 정보통신산업진흥원 관계자도 자리했다.

mkyo@newspim.com