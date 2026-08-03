[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 8월 3일

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[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.

3일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲"집 나서자마자 땀 범벅"…계속되는 폭염에 출근길부터 '녹초' ▲매출 49조인데 이익률 5.8%…현대차 발목 잡는 '수익성 딜레마' ▲'과반 후보' 없이 끝난 첫 주 당대표 경선…'선호투표제' 최대 변수 ▲선관위 전산 조작 '단순 실수'?…해외선 중범죄로 '엄벌' ▲'빈총 경계' 논란 1군단장 직무배제…육군교육사령관, 군단장 직무대리 등 다양한 기사가 있습니다.

3일자 투데이 ANDA 바로가기

'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.

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