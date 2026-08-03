비씨월드제약, 고혈압 치료제 '암바로오디정' 출시

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암로디핀 성분 구강붕해정…복약 편의성 개선 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 비씨월드제약이 칼슘채널차단제(CCB) 계열 고혈압 치료제 '암바로오디정'을 출시하며 순환기 제품군 경쟁력 강화에 나섰다.

3일 비씨월드제약에 따르면 회사는 지난 1일 암로디핀베실산염 성분의 구강붕해정 제제인 '암바로오디정 5mg'과 '암바로오디정 10mg' 2가지 함량을 시장에 선보였다.

이번 출시된 암바로오디정은 텔미사르탄 성분의 '텔바로오디정', 로수바스타틴 성분의 '수바로오디정'에 이은 비씨월드제약의 세 번째 구강붕해정 시리즈다.

암바로오디정 5mg [사진=비씨월드제약]

회사에 따르면 고혈압은 지속적인 약물 복용과 관리가 필요한 만성질환이다. 비씨월드제약은 암바로오디정이 고령 환자, 삼킴곤란 환자, 다약제 복용 환자 등에게 새로운 치료 선택지가 될 것으로 기대하고 있다.

향후 비씨월드제약은 암로디핀 복합제를 포함한 추가 구강붕해정 파이프라인 개발을 추진할 방침이다. 또 축적된 제제 및 맛 차폐 기술을 바탕으로 순환기 계열을 넘어 다양한 치료 영역으로 환자 중심 제품군을 넓혀갈 계획이다.

비씨월드제약 관계자는 "이번 성과는 제품 하나의 출시를 넘어 자사의 연구개발 역량을 꾸준히 선보일 수 있게 됐다는 점에서 뜻깊다"며 "암바로오디정 출시가 회사 미션인 환자의 더 나은 미래를 위해 진심을 다한다에 부합하는 의미 있는 결과로 자리잡길 기대한다"라고 밝혔다.

winter1004@newspim.com