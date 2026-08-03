나경원 의원 "단일종목 레버리지 ETF 졸속 도입...민주, 국정조사 응해야"

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"국민 투자금·노후자금 탕진 여부 밝혀야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 나경원 국민의힘 의원은 3일 더불어민주당을 향해 "정점식 원내대표가 제안한 주식시장 대란 국정조사에 응하라"고 촉구했다.

나 의원은 이날 자신의 페이스북에 "17~18%의 폭락 폭등장이 계속되고 있다"며 "글로벌 변동성보다 이재명 정권이 자초한 구조적 인재라는 원성이 쏟아진다"며 이같이 밝혔다.

그는 "반도체 기업 특수로 잘나가던 국장에 정부는 어떤 패착을 거듭해왔나"라며 "기업 초과이윤 배분 압박으로 기업의 팔다리를 묶었고, 정치적 셈법에 얽매인 호남 반도체 클러스터 추진 등 섣부른 관치 경제로 시장의 불확실성을 극대화했다"고 주장했다.

나경원 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 "정부발 교란 악재가 쌓이면서 우리 자본시장의 기초체력과 신뢰가 훼손돼왔다"며 "이처럼 허약해진 시장구조에 치명적인 기름을 부은 것이 바로 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)"라고 지적했다.

나 의원은 단일종목 레버리지 ETF 도입 과정에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 "지방선거를 앞두고 시장 띄우기라는 정치적 목적에 눈이 멀어 하루 만에 60% 손실이 가능한 폭탄을 최소한의 방어막도 없이 던져 넣었다"고 비판했다.

그러면서 "위험 관리를 최우선으로 해야 할 금융당국이 도리어 과열과 투기를 조장한 명백한 직무유기"라고 했다.

나 의원은 국민연금 등 연기금 손실 가능성에 대해서도 "정권의 정책 실패로 국가 연기금이 대규모로 훼손됐다면 국가가 앞장서 혈세를 증발시킨 국고손실 범죄"라고 주장했다.

그는 "단일종목 레버리지 ETF 졸속 도입, 선거용 시장교란으로 국민의 투자금과 노후자금을 탕진시키고 부당이득을 챙긴 세력이 있는지 철저히 밝혀야 한다"고 강조했다.

아울러 "민주당이 국정조사를 거부한다면 작금의 주식시장 대란에 모종의 흑막이 있다는 것을 스스로 자백하는 셈"이라며 국정조사 수용을 재차 압박했다.

앞서 정 원내대표도 전날 페이스북을 통해 "주식시장 대란 국정조사를 제안한다"며 최근 증시 급등락과 서킷브레이커·사이드카 발동, 단일종목 레버리지 상품 도입 과정 등을 규명해야 한다고 주장한 바 있다.

oneway@newspim.com