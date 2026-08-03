액트, 삼성전자에 "45.5조 자사주 매입·소각하라"

"잉여현금 50% 환원 약속 이행해야"

전자서명 거쳐 임시주총 소집도 추진

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 소액주주 플랫폼 액트가 삼성전자에 최소 45조5000억원 규모의 자사주 매입·소각을 요구하고 나섰다. 삼성전자가 제시한 잉여현금흐름(FCF) 50% 주주환원 원칙을 배당이 아닌 자사주 매입으로 이행해야 한다는 주장이다.

액트는 3일 삼성전자 주주를 대상으로 전자서명을 받아 이 같은 내용의 주주서한을 이사회에 전달할 계획이라고 밝혔다. 앞서 플랫폼에서 진행한 찬반 투표에서는 참여 주식 수 기준 100%인 13만2836주가 찬성했다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB]

액트의 핵심 요구는 삼성전자가 2분기 잉여현금으로 추산되는 91조원 가운데 절반인 45조5000억원을 자사주 매입·소각에 투입하는 것이다.

액트는 "회사가 약속한 잉여현금 50%를 배당이 아닌 자사주 매입으로 즉시 집행해야 한다"며 "나아가 마이크론과 키옥시아처럼 환원 기준을 100% 수준으로 높일 필요가 있다"고 주장했다.

배당보다 자사주 매입이 주주가치 제고에 유리하다는 점도 근거로 들었다. 액트는 삼성전자가 저평가된 상황에서 자사주 매입 기대수익률을 21.7%로 추산했다. 이는 배당 요구수익률 13.7%를 웃도는 수준이라는 설명이다.

액트는 "자사주 매입을 포기하고 현금을 유보하거나 신규 투자에 활용하려면 이사회가 이보다 높은 내부 투자수익률을 주주들에게 정량적으로 입증해야 한다"고 밝혔다.

글로벌 경쟁사와 비교해 삼성전자의 주주환원이 부족하다는 주장도 제기했다. 액트에 따르면 마이크론은 잉여현금의 100%를 주주환원에 활용하는 방침을 세웠고, 키옥시아는 분기 핵심 잉여현금 8272억엔 가운데 약 97%인 8000억엔을 자사주 매입에 투입하기로 했다.

이상목 액트 대표는 "경쟁사들이 잉여현금의 100% 가까이를 주주에게 돌려주는 동안 삼성전자는 환원 계획만 발표하고 현금 190조원을 쌓아두고 있다"며 "마지막 자사주 매입 시기마저 놓치면 시장의 신뢰를 회복하기 어려울 것"이라고 말했다.

액트는 삼성전자와 협의를 거쳐 2분기 말 기준 주주명부를 활용한 우편물 발송도 진행할 예정이다. 향후 일주일 동안 추가 모금과 전자서명을 진행한 뒤 자사주 매입과 영업이익 연동 성과급 제도 등을 안건으로 임시주주총회 소집을 추진할 계획이다.

mkyo@newspim.com