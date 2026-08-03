휴메딕스, 바이오의약품 생산 GMP 획득…CMO 사업 확대

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휴온스랩 '인간유래 히알루로니다제' 생산 예정

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴메딕스는 식품의약품안전처로부터 바이오의약품 위탁생산(CMO)을 위한 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP) 적합 판정을 획득했다고 3일 밝혔다.

이번 GMP는 유전자재조합 바이오의약품 완제 생산설비를 대상으로 이뤄졌다. 휴메딕스는 이번 인증으로 기존 케미컬 의약품과 에스테틱 제품에 이어 바이오의약품 생산 체계를 구축하게 됐다.

[로고=휴메딕스]

회사는 이번 GMP 인증을 바탕으로 관계사 휴온스랩이 개발 중인 인간유래 히알루로니다제의 완제 생산을 맡을 예정이다. 휴온스랩은 해당 품목의 허가를 올해 하반기 목표로 추진하고 있다.

휴메딕스는 바이오의약품 생산설비를 활용해 향후 바이오 CMO 사업도 확대한다는 계획이다.

강민종 휴메딕스 대표는 "바이오의약품 GMP 적합 판정을 계기로 바이오 CMO 역량을 지속적으로 강화해 미래 성장동력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

휴메딕스는 바이알, 프리필드시린지(PFS), 동결건조 제형, 앰플 등 다양한 주사제 생산설비를 운영하고 있으며, 국내외 제약·바이오 기업을 대상으로 CMO 사업을 수행하고 있다.

sykim@newspim.com