포항 해병대 영외 간부숙소서 총기 사고… 간부 1명 사망

군·경 합동 조사 착수…사고 경위·원인 규명 나서

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 3일 오전 경북 포항 소재 해병대 영외 간부숙소에서 간부 1명이 총기 사고로 사망한 채 발견돼 군이 수사에 착수했다.

해병대는 이날 "경북 포항 소재 해병대 영외간부숙소에서 간부 1명이 총기 사고로 숨진 채 발견됐다"고 밝혔다. 해병대에 따르면 사고는 이날 오전 숙소 내부에서 발생했으며, 정확한 시간과 사고 당시 구체적인 상황은 현재까지 확인되지 않았다.

경북 포항 해병대 영외 간부숙소에서 해병대 간부 1명이 총기 사고로 숨져 군과 경찰이 사고 경위를 조사하고 있다. [사진=AI 생성 이미지, 오동룡 군사방산전문기자] 2026.08.03 gomsi@newspim.com

군 당국은 사고 직후 현장에 군사경찰을 투입하고, 관할 경찰서와 함께 합동 조사를 진행 중이다. 해병대 관계자는 "군·경 등 관계 기관과 함께 정확한 사고 경위와 원인을 조사하고 있다"며 "사고 간부의 계급과 소속, 사고에 사용된 총기의 종류와 탄약 관리 실태 등은 조사 결과에 따라 추후 밝힐 예정"이라고 전했다.

군은 유가족에게 사고 사실을 통보하고 사망 간부의 신원 보호를 위해 구체적인 인적 사항 공개를 자제하고 있다. 해병대는 조사 결과를 토대로 해당 부대의 안전관리 실태와 총기·탄약 관리 규정 준수 여부에 대한 점검도 병행할 방침이다.

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