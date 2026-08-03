농진원, 첫 1급 치유농업사 선발…국가자격 체계 완성

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2021년 2급 도입 후 첫 1급 시험

9월 5일 1차·11월 7일 2차 실시

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 한국농업기술진흥원이 올해 처음으로 1급 치유농업사 자격시험을 시행한다. 지난 2021년 2급 치유농업사 제도가 도입된 이후 처음으로 1급 시험이 실시되는 것이다.

농진원은 3일 '2026년 1·2급 치유농업사 자격시험 시행계획'을 발표했다.

1급 치유농업사는 치유농업 프로그램을 개발·운영하고 치유농업서비스를 기획·경영하는 것은 물론, 인력·자원·시설까지 관리하는 최상위 전문인력이다. 이에 따라 1급 시험은 기존 2급 시험 과목에 '치유농업서비스의 기획과 경영'이 추가되며, 2차 시험도 2급보다 심화된 내용으로 치러진다.

치유농장에서 채소를 수확하는 모습 [사진=한국농업기술진흥원] 2026.08.03 rang@newspim.com

1급 시험은 2급 치유농업사 자격 취득자 또는 관련 분야 국가기술자격이나 학위를 갖추고, 치유농업 관련 경력을 인정받은 사람이 1급 양성과정을 이수하면 응시할 수 있다. 2급은 2급 양성과정을 이수하고 교육이수 증명서를 발급받으면 응시할 수 있다.

1·2급 모두 제1차 시험은 9월 5일, 제2차 시험은 11월 7일 실시된다. 제1차 시험 원서접수는 7월 31일부터 8월 6일까지, 제2차 시험은 10월 2일부터 8일까지 '치유농업ON'을 통해 진행된다. 합격자는 각각 9월 11일과 11월 25일 발표된다.

시험장은 1급의 경우 중부권 1개 시험장에서만 운영된다. 2급은 중부권과 호남권, 영남권 등 3개 권역에서 실시된다. 원서접수와 합격자 발표, 자격증 신청 등 시험 관련 절차는 모두 치유농업ON에서 진행된다.

이석형 농진원 원장은 "1급 치유농업사 자격시험 도입으로 치유농업사 자격체계가 비로소 완성되는 뜻깊은 해"라며 "공정한 시험 운영을 통해 치유농업 현장을 이끌 전문인력을 양성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

벌꿀을 이용한 꿀경단 만들기 모습 [사진=한국농업기술진흥원] 2026.08.03 rang@newspim.com

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