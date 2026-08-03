우리은행, '최대 60만원 혜택' 자급제 갤럭시 전용 요금제 출시

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금융·통신 결합 서비스 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 자급제 스마트폰 이용자를 겨냥한 요금제를 출시하며 금융과 통신을 결합한 혜택 강화에 나섰다.

우리은행은 알뜰폰 브랜드 '우리WON모바일'을 통해 '우리 삼성월렛머니 자급제 요금제' 4종을 출시했다고 3일 밝혔다. 이번 상품은 자급제 갤럭시 스마트폰 이용자에게 장기간 혜택을 제공해 단말 구매 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다.

[사진=우리은행]

요금제 가입자는 삼성월렛 포인트를 매월 최대 2만5000포인트씩 24개월간 받을 수 있어 최대 60만원 상당의 혜택을 누릴 수 있다. 또한 삼성월렛머니에 우리은행 계좌를 등록할 경우 월 1100원의 통신요금 할인도 제공되며, 가입 초기 2개월은 별도 조건 없이 혜택이 적용된다.

상품은 데이터 사용량에 따라 5G 125GB+, 95GB+, 50GB+, 100GB+ 등 총 4종으로 구성됐다. 출시를 기념해 9월 30일까지 갤럭시 Z폴드8 및 Z플립8 자급제 구매 고객을 대상으로 이벤트도 진행한다. 참여 고객 중 추첨을 통해 모바일 상품권을 제공할 예정이다.

peterbreak22@newspim.com