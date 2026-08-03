경찰, '산학연 기술 유출' 수사 강화…신고 활성화 추진

산업보안협력관 인력 증원 검토

예산 3억 확보해 포상 늘릴 계획

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 유학생을 위장한 스파이가 대학 연구실의 핵심 기술을 노리는 사례가 늘어나는 가운데 경찰이 관련 수사를 강화하고 신고 활성화를 위해 포상금을 늘리는 방안을 추진 중이다.

홍석기 경찰청 국가수사본부장은 3일 기자간담회를 열고 "기술 유출 문제가 최근에는 기업뿐만 아니라 대학 등 연구기관에서 개발 중인 초기 단계 기술까지 범죄의 대상이 되는 경향이 있다"며 "산업보안협력관 인력 증원을 검토 중"이라고 밝혔다. 산업보안협력관은 경찰청에서 기술 유출 피해 상담 및 첩보 수집 업무를 맡고 있다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 경찰청 장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단이 수사 과정의 보고·지휘 체계를 확인하기 위해 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부를 압수수색에 나선 21일 오전 서울 서대문구 경찰청 국수본의 모습. 2026.07.21 yeawon2@newspim.com

기술 유출 범죄를 뿌리 뽑기 위해 신고 활성화와 인프라 확충에도 나선다. 홍 본부장은 "수사관이 직접 하는 데는 한계가 있다"며 "내년에는 약 3억원의 예산을 별도로 확보해 신고 포상금을 대폭 늘릴 계획"이라고 설명했다.

아울러 홍 본부장은 "지난 2월에도 단속 계획을 수립해 일선에 하달했고 대학과 연구기관을 기술 유출 중점 단속 대상으로 삼아 수사 중"이라며 "현재 11개 기관이 참여 중인 범정부 기술유출합동대응단을 중심으로 협력을 통해 기술 유출 범죄에 엄정하게 대응해 나가겠다"고 강조했다.

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