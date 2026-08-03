전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
부동산 분양

속보

더보기

한강 푸르지오 리버프론트 견본주택 주말 2만여 명 방문

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한강 푸르지오 리버프론트가 31일 문을 열고 사흘간 2만여 명이 견본주택을 찾았다
  • 한강 조망 가능한 2432세대 대단지로 전국 청약·분양가 상한제 적용돼 관심이 높다
  • 특별공급은 8월10일, 1·2순위는 11·12일 청약하며 입주는 2031년1월 예정이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 지난달 31일 문을 연 '한강 푸르지오 리버프론트' 견본주택에 오픈 주말 사흘간 약 2만여 명의 방문객이 다녀갔다. 개관 전부터 입장 대기 줄이 이어졌으며, 모형도와 유니트, 상담 창구 등은 방문객으로 붐볐다.

[이미지=한강푸르지오 리버프론트] '한강 푸르지오 리버프론트' 견본주택에 방문객들이 몰린 모습

단지는 한강변에 직접 접해 일부 세대에서 영구적인 한강 조망이 가능하며, 38층 높이로 지어진다. 한강변에 접한 2천여 가구 규모의 브랜드 대단지 공급은 김포에서 드물다는 것이 분양 관계자의 설명이다. 전국 청약이 가능해 지역 내외 수요자들의 관심이 쏠렸다.

교통 및 생활 인프라도 갖췄다. 서울 지하철 5호선 연장이 예비타당성조사를 통과했으며, 인천 2호선 연장 계획이 있다. 김포한강로 풍곡예정(IC)와 48번국도를 통해 서울 마곡·여의도 등 업무지구 이동이 가능하며, 이마트 트레이더스와 김포 아울렛 등 쇼핑 시설도 가깝다.

분양 관계자는 "김포 한강변을 대표할 단지인 만큼 지역 내외에서 많은 방문객이 견본주택을 찾았다"며 "분양가 상한제가 적용되고 거주지 제한 없이 전국 청약이 가능해 다가오는 청약에서도 좋은 결과가 회사 측은 보고 있다"고 말했다.

방문객들의 관심은 전체 2,432세대 중 약 73%를 차지하는 전용 84㎡에 집중됐다. 전용 84㎡는 6개 타입으로 구성되며, 한강 조망이 확보되는 타입에 청약이 몰릴 것으로 예상된다. 5호선(예타통과), 인천2호선(계획) 역 및 초등학교 접근성이 용이한 84㎡ 타입 역시 한강 조망권 타입에 준하는 경쟁률이 예상된다.

'한강 푸르지오 리버프론트'는 김포시 고촌읍 향산리 일원에 들어선다. 지하 4층~지상 38층, 12개 동, 전용면적 84~180㎡ 아파트 2,432세대 규모다. 주거형 오피스텔 250실, 근린생활시설 등과 함께 조성되는 주상복합 단지로, 대우건설이 시공을 맡는다.

청약 일정은 특별공급 8월 10일, 1순위 11일, 2순위 12일에 진행된다. 당첨자 발표는 20일이며, 정당계약은 9월 1일부터 4일까지다.

거주지 제한 없이 만 19세 이상이면 누구나 청약할 수 있으며, 유주택자도 가능하다. 분양가 상한제가 적용되고 입주 전 전매도 가능하다. 1차 계약금은 1,000만원 정액제다.

견본주택은 경기 김포시 풍무동 일원에 있으며, 입주는 2031년 1월 예정이다.

whitss@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동