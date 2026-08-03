한국제지, '2026 나노코리아' 참가

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나노셀룰로오스·전자파 차폐지 등 선봬

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 종합제지기업 한국제지가 지난달 8일부터 10일까지 일산 킨텍스에서 열린 '2026 나노코리아(NANO KOREA 2026)' 전시회에 참가해 셀룰로오스 기반 첨단소재 사업화 가능성을 확인했다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 지난달 일산 킨텍스에서 열린 행사에서 회사는 나노셀룰로오스 기반 기능성 소재, 전자파 차폐지, 그린실드 적용 제품, 친환경 이형지 등 친환경 신소재 라인업을 선보였다.

전시 기간 동안 한국제지는 160여개 기업 및 기관 관계자를 대상으로 기술 상담을 진행했다. 회사는 후속 조치로 협력 가능성이 높은 15개 기업과 이달 초까지 개별 미팅을 갖고 공동개발 및 사업화 방안을 협의 중이다.

한국제지 CI. [사진=한국제지]

상담 현장에서는 자동차, 드론, 이차전지, 전자소재 등 다양한 산업 분야 기업들이 나노셀룰로오스 및 종이 기반 전자파 차폐 소재의 적용 가능성을 검토하고 공동개발을 제안한 것으로 알려졌다. 한국제지는 '나노셀룰로오스 산업화 전략 포럼'에도 참가해 나노셀룰로오스 기반 맞춤형 표면 개질 기술을 발표했다고 밝혔다.

한국제지는 협력 기업들과의 공동개발을 통해 나노셀룰로오스 적용 범위를 복합소재 및 기능성 소재 시장으로 넓히고, 산업별 요구 성능에 맞춘 소재 상용화를 추진할 방침이다.

강준석 한국제지 대표이사는 "이번 나노코리아를 통해 한국제지가 축적해 온 셀룰로오스 기반 소재 기술에 대한 시장의 높은 관심과 사업화 가능성을 확인했다"며 "자동차, 전자, 배터리, 친환경 패키징 등 다양한 산업 분야의 기업들과 공동개발 및 상용화를 적극 추진해 기존 제지사업을 넘어 첨단소재 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com