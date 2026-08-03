전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

"메가특구특별법은 노동개악"…양대노총, 李대통령에 면담 요구

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 양대노총이 3일 메가특구특별법 저지를 요구했다
  • 정부의 노동권 후퇴 조항이 노동개악이라 비판했다
  • 이재명 대통령 면담을 요구하며 총력 투쟁을 경고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

양대노총 "AI 전환 명목 노동권 제약 동의 못해"
조속한 사회적 대화 요구…법안 강행 시 투쟁 예고

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 노동계가 정부의 '메가특구특별법' 추진을 노동개악으로 규정하고 사태 해결을 위해 이재명 대통령에게 전격 면담을 요구했다.

3일 한국노동조합총연맹(한국노총)과 전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 공동성명을 내고 "정부가 추진하는 인공지능(AI) 전환과 메가특구특별법 제정과 관련해 사회적 대화를 진행할 것을 제안한다"며 "출발점으로 빠른 시일 내에 양대노총과 대통령의 면담을 요구한다"고 밝혔다.

양경수 민주노총 위원장(왼쪽), 김동명 한국노총 위원장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 '공무직위원회법' 연내 입법 촉구 양대노총 기자회견에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

노동계에 따르면 정부가 추진 중인 메가특구특별법안에 화이트칼라 이그젬션(연장·야간·휴일 근로 수당 대신 일반 수당 적용), 선택적 근로시간제 산정 기간 확대, 파견대상 업종 확대, 기간제 사용기간 연장 등 노동권을 후퇴시키는 내용이 포함됐다.

이와 관련해 양대노총은 "해당 조항들은 반노동 정책으로 일관했던 과거 윤석열 정권이 추진한 정책들"이라며 "민주주의를 회복했다고 자부하는 이재명 정부하에서 과거의 노동개악 정책을 다시 마주하게 돼 당혹감과 분노를 감출 수 없다"고 비판했다.

이재명 대통령이 구상을 밝힌 'AI 기본사회'에 대한 지적도 이어졌다. 양대노총은 "취약계층까지 누구도 소외되지 않는 사회를 만들겠다고 선언해놓고 정작 AI 전환을 노동자 권리를 제약하는 메가특구특별법으로 시작하겠다는 발상에 동의할 수 없다"며 "AI 전환은 시급성만큼이나 막대한 사회경제적 파급력을 가지므로 사회적 숙의와 합의가 절대적으로 필요하다"고 강조했다.

이어 정부를 향해 일방적인 속도전을 멈추고 사회적 약자를 포함한 이해당사자의 의견 수렴과 사회적 합의 도출에 나설 것을 촉구했다.

양대노총은 정부가 노동계의 면담 요구 등 정당한 문제 제기를 무시하고 일방적으로 추진할 경우 정권과의 전면전도 불사하겠다는 뜻을 밝혔다.

이들은 "일방적 법안 추진 시 이재명 정부와 노동계는 돌이키기 어려운 대결의 길로 가게 될 것"이라며 "메가특구법 제정을 저지하기 위해 직접적 피해 당사자인 삼성과 SK하이닉스 등 반도체 노동자를 포함한 모든 세력과 연대해 강력한 투쟁에 나설 것"이라고 경고했다.

lahbj11@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동