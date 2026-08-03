코인 거래 절벽에 고객 쟁탈전…거래소, 수수료 '제로'·예치금 이자 인상

7월 일평균 거래대금 4억6669만달러, 월 대비 80.3% 급감

업비트 스테이블코인 수수료 면제, 빗썸·코인원도 고객 유치 적극

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 가상자산 거래소들이 일부 거래 수수료를 없애고 원화 예치금 이용료를 높이는 등 개인 투자자 확보 경쟁에 나섰다. 코인시장으로의 신규 자금 유입이 위축되자 이용자 혜택을 앞세워 경쟁 거래소의 고객과 거래량을 끌어오려는 생존 전략이다.

3일 가상자산업계에 따르면 업비트는 지난달 26일부터 오는 9일까지 원화마켓에 상장된 스테이블코인의 거래 수수료를 면제하는 이벤트를 진행하고 있다. 기존 0.05%였던 수수료를 한시적으로 없앤 것이다. 대상은 테더(USDT), 유에스디코인(USDC), 유에스디이(USDE), 유에스디에스(USDS), 월드리버티파이낸셜유에스디(USD1), 리플유에스디(RLUSD), 글로벌달러(USDG) 등 7종이다.

업비트의 이번 조치는 스테이블코인 거래시장에서 두각을 나타내는 코인원을 견제하기 위한 것으로 풀이된다. 코인원은 전체 가상자산 거래시장에서는 업비트·빗썸과 격차가 큰 3위 사업자다.

업비트는 그러나 스테이블코인 시장에서는 수수료 무료 정책을 앞세워 점유율을 빠르게 확대했다. 특히 지난해 10월부터 달러 스테이블코인 USDC의 거래 수수료를 면제하며 거래 수요를 끌어모았다. 지난 6월 코인원의 일평균 스테이블코인 거래대금은 845억8281만원으로 점유율 34.8%를 기록했다. 이는 빗썸의 755억7443만원(31.1%)과 업비트의 730억2766만원(30.1%)을 모두 앞선 결과다.

여기에 코인원은 최근 업계 최저 수준인 0.04%의 거래 수수료를 적용하는 새 정책도 선보였다. 이용자가 무료 수수료 바우처를 등록하면 30일간 전 종목 거래에 0.04%의 우대 수수료가 적용된다. USDT마켓의 메이커 수수료 면제와 거래대금 페이백 혜택도 함께 제공한다.

빗썸도 고객 유치전에 가세했다. 이달 1일부터 한 달간 다른 거래소나 외부 지갑에서 100만원 이상의 가상자산을 입금한 뒤 매도한 이용자에게 거래 규모에 따라 최대 2억원의 리워드를 지급한다. 외부에 보관된 가상자산을 자사 거래소로 옮기도록 유도해 고객 자산과 거래량을 동시에 확보하려는 것이다.

거래 수수료에 이어 원화 예치금 이용료 경쟁이 재점화할 가능성도 거론된다. 고팍스는 이달부터 원화 예치금 이용료율을 연 1.30%에서 1.50%로 0.20%포인트 인상했다. 한국은행의 기준금리 인상에 따른 제휴은행 신탁계좌의 운용수익률 상승을 반영한 조치다. 예치금 이용료는 거래소가 은행에 별도 보관한 고객 원화의 운용수익 등을 재원으로 이용자에게 지급하는 이자 성격의 금액이다. 고팍스는 이번 인상으로 다른 거래소와의 이용료율 격차(연 2.2~1.77%)를 일부 좁혔다.

업비트와 빗썸 등 다른 거래소가 기준금리 상승분을 예치금 이용료율에 추가로 반영할지도 관심사다. 최근 기준금리 인상으로 은행 예금금리가 오르면서 거래소 예치금의 상대적 매력이 낮아진 만큼, 대기성 자금을 붙잡기 위해 이용료율 인상에 나설 수 있다는 설명이다.

이같은 거래소들의 고객 확보 경쟁이 치열해진 배경에는 가상자산 거래 절벽이 자리 잡고 있다. 가상자산 정보 제공업체 코인게코의 일별 거래대금을 집계한 결과, 지난 7월 국내 5대 원화 거래소인 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스의 일평균 거래대금은 4억6669만달러로 나타났다. 올해 1월 23억7173만달러보다 80.3% 감소한 규모다.

분기 기준으로도 거래 위축이 뚜렷하다. 5대 거래소의 일평균 거래대금은 올해 1분기 약 23억9500만달러에서 2분기 12억5900만달러로 47%가량 줄었다. 거래 수수료가 매출의 대부분을 차지하는 거래소의 수익 구조상 거래대금 감소는 곧바로 실적 악화로 연결된다.

관련해 업비트 운영사 두나무의 올해 1분기 영업이익은 880억원으로 전년 동기보다 77.8% 감소했다. 같은 기간 빗썸의 영업이익도 29억원으로 95.8% 줄었다. 이후 거래대금이 더 감소함에 따라 2분기 실적에도 상당한 부담으로 작용했을 것으로 관측된다.

가상자산업계는 시장 회복의 돌파구로 법인 투자자의 진입을 기대하고 있다. 수수료 무료 등 혜택 확대로 개별 거래소가 단기적으로 점유율을 높일 수는 있지만, 신규 자금 유입 없이 기존 고객을 나눠 갖는 경쟁만으로는 시장 전체의 거래 부진을 해소하기 어렵기 때문이다.

금융당국은 당초 지난해 하반기 상장사와 전문투자법인 약 3500곳의 가상자산 매매를 시범 허용할 계획이었지만, 세부 기준 마련이 늦어지면서 시행도 지연되고 있다.

업계 관계자는 "가상자산 시장 침체기인만큼 한정된 개인투자자를 확보하기 위한 경쟁이 치열해지고 있다"며 "다만 근본적인 시장 회복을 위해서는 법인 투자 허용 등 신규 자금이 유입될만한 계기가 필요할 것"이라고 말했다.

romeok@newspim.com