현대차, 7월 글로벌 판매 31만8454대…국내 14.4% 감소

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차의 7월 글로벌 판매가 국내외 시장의 동반 부진으로 전년 동월 대비 5.1% 감소했다. 특히 국내 판매는 파업에 따른 생산 차질과 신차 대기 수요 영향으로 두 자릿수 감소했다.

현대차·기아 양재 사옥. [사진=현대차]

현대차는 2026년 7월 국내 4만8113대, 해외 27만341대 등 전 세계 시장에서 총 31만8454대를 판매했다고 3일 밝혔다.

전년 동월과 비교하면 국내 판매는 14.4%, 해외 판매는 3.2% 감소했다.

국내 승용차 판매는 1만6331대로 집계됐다. 그랜저가 8532대로 가장 많이 팔렸고 쏘나타 4584대, 아반떼 2624대가 뒤를 이었다.

레저용차량(RV)은 총 1만6767대가 판매됐다. 차종별로는 싼타페 3822대, 코나 2756대, 팰리세이드 2545대를 기록했다.

상용차는 포터 4280대와 스타리아 2904대 등 소형 상용차 7281대, 중대형 버스·트럭 2304대가 판매됐다.

제네시스 브랜드 판매량은 5430대로 집계됐다. G80이 1933대, GV70이 1700대, GV80이 1317대 팔렸다.

현대차 관계자는 "산업 수요 위축과 파업에 따른 생산 차질, 신차 대기 수요 등이 영향을 미쳤다"며 "하반기 디 올 뉴 아반떼 등 신차를 출시하고 생산 운영을 안정화해 판매 모멘텀을 강화하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com