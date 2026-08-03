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대구, 40도 넘어…폭염중대경보 영남 곳곳 확대

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AI 핵심 요약

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  • 기상청은 3일 대구에서 40.9도 폭염을 관측했다
  • 영남권 대구·경북·경남 곳곳에 폭염중대경보를 발령했다
  • 전국 대부분 지역 최고체감온도 35도 안팎의 무더위가 이어질 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대구 북구 40.9도·서구 40.1도…1942년 이후 첫 40도대 관측
달성북부·구미·칠곡 등 중대경보 추가…"생명 위협하는 극단적 더위"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 대구에서 40도대 기온이 관측됐다. 이에 따라 폭염중대경보도 영남 곳곳으로 확대됐다.

3일 기상청에 따르면 이날 오후 1시30분 기준 대구 북구의 낮 최고기온은 40.9도까지 치솟았다. 대구 서구도 40.1도를 기록하며 올해 들어 처음으로 대구 지역 기온이 40도를 넘어섰다.

지열로 인해 도로 위 아지랑이가 피어오르고 모습 [사진=뉴스핌DB]

경북 고령·영천 대구 달성에서도 각각 39.0도, 경북 경산 하양에서 38.9도가 관측되는 등 대구·경북 곳곳에서 극심한 더위가 이어지고 있다.

기상청은 이날 오전 11시를 기해 대구 달성군북부와 경북 구미·칠곡·김천북부·안동동남부에 폭염중대경보를 발효했다. 이 외 경북(고령·경산), 경남(하동군북부·산청군북부·함양중부·거창군남부·경산·사천·밀양·의령·창녕·진주·창원·김해·양산) 대구(대구중부·달성군남부) 등 영남 지역 곳곳에 폭염중대경보가 내려져 있다.

폭염중대경보는 폭염경보가 내려질 수준의 더위가 이어지는 지역에서 일 최고체감온도가 38도 이상이거나 일 최고기온이 39도 이상으로 예상될 때 발령된다.

기상청은 "생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상된다"며 "필수업무 외 모든 야외활동과 실외작업을 최대한 즉시 중단·연기해야 한다"고 당부했다.

전국 곳곳에는 폭염특보가 발효돼 있다. 오후 3시 기준 주요 지역 최고체감온도는 ▲서울 36.1도 ▲인천 36.6도 ▲원주 36.3도 ▲대전 36.2도 ▲청주 36.1도 ▲세종 35.4도 ▲광주 37.8도 ▲전주 36.2도 ▲부산 35.1도 ▲제주 34.1도 등이다.

기상청은 "당분간 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 35도 안팎으로 올라 무덥겠다"고 예보했다.

jason14@newspim.com

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한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
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