대구, 40도 넘어…폭염중대경보 영남 곳곳 확대

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대구 북구 40.9도·서구 40.1도…1942년 이후 첫 40도대 관측

달성북부·구미·칠곡 등 중대경보 추가…"생명 위협하는 극단적 더위"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 대구에서 40도대 기온이 관측됐다. 이에 따라 폭염중대경보도 영남 곳곳으로 확대됐다.

3일 기상청에 따르면 이날 오후 1시30분 기준 대구 북구의 낮 최고기온은 40.9도까지 치솟았다. 대구 서구도 40.1도를 기록하며 올해 들어 처음으로 대구 지역 기온이 40도를 넘어섰다.

지열로 인해 도로 위 아지랑이가 피어오르고 모습 [사진=뉴스핌DB]

경북 고령·영천 대구 달성에서도 각각 39.0도, 경북 경산 하양에서 38.9도가 관측되는 등 대구·경북 곳곳에서 극심한 더위가 이어지고 있다.

기상청은 이날 오전 11시를 기해 대구 달성군북부와 경북 구미·칠곡·김천북부·안동동남부에 폭염중대경보를 발효했다. 이 외 경북(고령·경산), 경남(하동군북부·산청군북부·함양중부·거창군남부·경산·사천·밀양·의령·창녕·진주·창원·김해·양산) 대구(대구중부·달성군남부) 등 영남 지역 곳곳에 폭염중대경보가 내려져 있다.

폭염중대경보는 폭염경보가 내려질 수준의 더위가 이어지는 지역에서 일 최고체감온도가 38도 이상이거나 일 최고기온이 39도 이상으로 예상될 때 발령된다.

기상청은 "생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상된다"며 "필수업무 외 모든 야외활동과 실외작업을 최대한 즉시 중단·연기해야 한다"고 당부했다.

전국 곳곳에는 폭염특보가 발효돼 있다. 오후 3시 기준 주요 지역 최고체감온도는 ▲서울 36.1도 ▲인천 36.6도 ▲원주 36.3도 ▲대전 36.2도 ▲청주 36.1도 ▲세종 35.4도 ▲광주 37.8도 ▲전주 36.2도 ▲부산 35.1도 ▲제주 34.1도 등이다.

기상청은 "당분간 전국 대부분 지역에서 최고체감온도가 35도 안팎으로 올라 무덥겠다"고 예보했다.

jason14@newspim.com