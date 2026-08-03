기아, 7월 글로벌 판매 29만8037대…전년比 13.4% 증가

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 전기차와 하이브리드 모델 판매 호조에 힘입어 7월 국내외 시장에서 두 자릿수 성장세를 기록했다.

기아 양재 사옥. [사진=현대차그룹]

기아는 2026년 7월 글로벌 시장에서 국내 5만4604대, 해외 24만2556대, 특수 877대 등 총 29만8037대를 판매했다고 3일 밝혔다. 전년 동월 대비 13.4% 증가한 수치다.

국내 판매는 21.3% 늘어난 5만4604대를 기록했다. 셀토스가 7427대로 가장 많이 팔렸고 카니발 6917대, 쏘렌토 6153대, 스포티지 5381대가 뒤를 이었다.

승용 모델은 레이 5178대, 모닝 3408대, K5 2362대 등 총 1만3113대가 판매됐다. 레저용차량(RV)은 총 3만6040대, 상용차는 봉고Ⅲ 2846대와 PV5 2472대 등 총 5451대를 기록했다.

해외 판매는 전년 동월 대비 11.6% 증가한 24만2556대로 집계됐다. 스포티지가 4만7333대로 해외 최다 판매 모델에 올랐고 셀토스 2만9002대, K4 2만789대 순이었다.

글로벌 차종별 판매에서는 스포티지가 5만2714대로 가장 많았고 셀토스 3만6429대, K4 2만789대가 뒤를 이었다.

기아 관계자는 "국내외 전기차와 하이브리드 모델 판매 호조에 힘입어 5개월 연속 전년 대비 성장세를 이어가고 있다"며 "지역별 신차 출시와 파워트레인 다변화를 통해 판매 모멘텀을 유지하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com