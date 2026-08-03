르노코리아, 7월 3030대 판매…필랑트 누적 1만대 돌파

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 7월 내수 1704대, 수출 1326대 등 총 3030대를 판매했다고 3일 밝혔다.

르노코리아 필랑트. [사진=이찬우 기자]

내수에서는 그랑 콜레오스가 728대로 가장 많이 팔렸고 필랑트 537대, 아르카나 439대가 뒤를 이었다.

필랑트는 지난 3월 중순 출시 이후 7월까지 누적 1만161대가 판매되며 출시 4개월여 만에 내수 1만대를 넘어섰다.

하이브리드 모델은 7월 내수 판매의 71.5%인 1219대를 차지했다. 필랑트는 판매된 537대 전량이 하이브리드였고, 그랑 콜레오스는 728대 가운데 649대가 하이브리드 모델이었다.

수출은 아르카나 486대, 그랑 콜레오스 254대, 필랑트 220대, 폴스타4 366대 등 총 1326대로 집계됐다.

르노코리아는 국제 정세 불안으로 중동향 선적이 이뤄지지 못하고 선박 확보에도 어려움을 겪었지만, 필랑트 첫 수출 물량을 포함한 중남미향 847대를 중심으로 수출 물량을 확보했다고 설명했다.

르노코리아는 내수 판매 확대를 위해 그랑 콜레오스 60일 반납 보장 프로그램과 전국 전시장 고객 체험 행사를 운영할 계획이다.

chanw@newspim.com