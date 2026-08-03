동해시, CCTV 재난영상 공유 시스템 개선

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재난 발생 시 스마트폰이나 태블릿PC 통해 실시간 현장 영상 확인

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 여름철 물놀이 안전사고 및 폭염, 집중호우 등 다양한 재난 상황에 신속히 대응하기 위해 CCTV 재난영상 공유 시스템을 개선했다고 3일 밝혔다.

이번 기능 개선은 별도의 예산 부담 없이 기존 CCTV 영상관리시스템을 고도화해 이뤄졌다. 기상이변과 여름철 야외활동 증가에 따른 초기 대응의 중요성이 커지는 가운데 재난 발생 시 시장과 재난안전 책임자는 스마트폰이나 태블릿PC를 통해 실시간으로 현장 영상을 확인할 수 있게 됐다.

CCTV 영상관리시스템.[사진=동해시] 2026.08.03 onemoregive@newspim.com

이에 따라 휴일이나 야간에도 현장으로 이동하며 사고 규모와 위험요인을 사전에 파악해 보다 신속하고 정확한 초동 대응 및 현장 지휘가 가능해질 것으로 기대된다.

시는 개인정보 보호를 위해 평소에는 영상 공유를 하지 않으며 재난 발생 시에만 필요한 범위 내에서 운영한다고 밝혔다. 권한 관리 등의 보안체계도 강화했다.

또 경찰, 소방, 해경 등 관계기관과 재난영상 및 상황 정보를 실시간으로 공유해 기관 간 협업과 골든타임 확보에 적극 활용할 예정이다.

이인섭 안전과장은 "재난은 초기 대응이 무엇보다 중요한 만큼 현장 상황을 신속하게 공유하고 대응할 수 있는 체계를 지속적으로 강화해 시민의 생명과 재산을 지키는 안전도시 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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