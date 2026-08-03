카카오뱅크, 신용대출 비교하기 금리 인하...최대 0.5%p 우대금리

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고객 금리 부담 완화 추진

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크가 제휴 금융사와 협력해 신용대출 비교 서비스 이용 고객의 금리 부담을 낮추는 혜택을 확대한다.

카카오뱅크는 신용대출 비교하기 서비스를 통해 대출을 실행하는 고객에게 0.3~0.5%포인트의 우대금리를 제공한다고 3일 밝혔다. 이번 이벤트는 9월 30일까지 진행되며, 지방은행과 저축은행, 캐피탈사 등 총 28개 금융사가 참여한다.

[사진=카카오뱅크]

해당 서비스는 카카오뱅크 앱에서 여러 금융사의 대출 조건을 한 번에 비교하고 선택할 수 있는 플랫폼으로, 우대금리 적용 상품을 선택할 경우 별도 절차 없이 금리 할인 혜택이 반영된다.

카카오뱅크는 지난 4월부터 제휴사와 함께 우대금리 프로그램을 운영해 왔으며, 최근 3개월간 약 6만 건의 대출에 혜택이 적용됐다. 이를 통해 연간 기준 약 20억원 수준의 이자 절감 효과가 발생한 것으로 분석됐다.

이번 프로그램은 제휴 금융사의 플랫폼 수수료 부담을 낮추는 방식으로 운영돼, 고객에게 실질적인 금리 인하 효과가 돌아가도록 설계됐다. 특히 중·저신용 차주에게 체감도 높은 금융비용 절감 효과가 기대된다.

peterbreak22@newspim.com