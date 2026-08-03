전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
사회 법원·검찰

속보

더보기

'檢 영장청구 제한' 형소법 개정안 위헌 논란...법조계 "헌재, 조속히 판단해야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국회가 지난달 31일 형사소송법을 개정해 검사의 보완수사권을 폐지했지만 위헌 논란이 계속되고 있다다
  • 법조계는 검사의 영장청구권 제한 등 위헌 소지가 크다며 헌법재판소가 형사사법 체계 안정을 위해 신속히 판단해야 한다고 주장했다
  • 전문가들은 검사의 영장청구권과 수사권을 헌법이 인정하고 있어 이를 사실상 폐지한 개정안은 위헌 가능성이 크다고 지적했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

헌법은 檢 영장청구권 제한 안 해…하위법인 형소법이 제한

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 하는 형사소송법 개정안이 지난달 31일 국회에서 통과됐지만, 위헌성 논란이 이어지고 있다.

법조계에서는 검사의 영장청구권을 제한한 조항 등에 위헌 소지가 있다며 법적 안정성을 위해 헌법재판소가 신속히 결론을 내려야 한다는 제언이 나온다.

검사의 보완수사권 폐지를 핵심으로 하는 형사소송법 개정안이 지난달 31일 국회에서 통과됐지만, 위헌성 논란이 이어지고 있다. 사진은 장동혁 국민의힘 대표와 의원들이 진나달 30일 오후 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 손팻말을 들고 더불어민주당의 보완수사권 폐지 강행 처리를 규탄하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

가장 유력하게 위헌 시비가 나오는 대목은 검사의 '영장청구권 제한'이다. 개정안은 검사가 직접 체포·구속·압수수색 영장을 법원에 청구할 수 있던 기존 규정을 삭제하고, 경찰이 신청한 영장에 한해서만 청구권을 행사하도록 했다.

헌법은 법관이 '검사의 신청'에 따라 영장을 발부한다고 명시하고 있다. 상위법인 헌법은 검사의 영장청구 방식을 제한하지 않고 있는데, 하위법인 형소법 개정안이 검사의 직접 영장청구권을 금지한 것은 위헌이라는 지적이 나온다.

차진아 고려대 법학전문대학원 교수는 "검사의 영장청구권은 헌법 제12조 제3항 등에 명문으로 인정돼 있고 그 방식에 제한이 없다"며 "그런데 형소법 개정안은 검사의 직접 청구 방식을 금지시켜놨기 때문에 명백한 위헌"이라고 말했다. 

이번 개정안에서 검사의 수사권을 완전히 폐지한 것도 위헌 소지가 있다는 주장도 제기된다. 헌법에 규정된 영장청구권도 '수사권'의 일종이라, 결국 헌법이 검사의 수사권을 인정하고 있다는 논리다.

2023년 '검수완박'(검찰 수사권 완전 박탈) 권한쟁의심판 사건에서 헌재 다수의견은 "헌법상 검사의 영장신청권 조항에서 헌법상 검사의 수사권까지 도출된다고 보기 어렵다"고 판시했다. 다만 이번 개정안은 검사의 수사권을 완전히 폐지한 것이라, 직접 수사 범위를 축소하는 데 그쳤던 2023년 사건과는 사안이 다르다는 해석도 나온다.

향후 검사의 권한쟁의심판 청구가 있을 경우, 헌재가 형사사법 체계의 안정성을 위해 신속히 결정해야 한다는 지적이 제기된다.

검찰개혁추진단 자문위원장을 지낸 박찬운 한양대 법학전문대학원 교수는 자신의 SNS에 "개정 형소법은 헌법의 강을 건너야 한다"며 "혼란을 막기 위해선 헌재가 최대한 빨리 결론을 내야 한다"고 밝혔다.

hong90@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동