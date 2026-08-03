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행안부, '에스컬레이터 안전 이용' 국민 토론회…참가자 200명 모집

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  • 행정안전부가 8월 29일 에스컬레이터 안전 이용 모두의 토론회를 열고 국민 200명을 모집했다.
  • 이번 토론회는 한 줄·두 줄 논쟁을 넘어 사고 원인·이용 행태·설비 관리·제도 개선을 국민과 전문가가 함께 논의한다.
  • 행안부는 사전 통계·자료 제공과 온라인 의견 수렴을 병행해 토론 결과를 안전 문화·정책 개선에 적극 반영한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 에스컬레이터 안전 이용 문화를 개선하기 위해 국민과 전문가가 함께 참여하는 숙의 토론회를 연다.

행정안전부는 오는 8월 29일 서울 연세대학교 백양누리에서 '에스컬레이터 안전 이용'을 주제로 두 번째 '모두의 토론회'를 개최하고, 토론에 참여할 국민 200명을 공개 모집한다고 3일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 토론회는 에스컬레이터 이용 시 한 줄로 서야 하는지, 두 줄로 서야 하는지를 둘러싼 단순 찬반 논의를 넘어 사고 원인과 실제 이용 행태, 설비와 유지관리 상태, 제도 개선 방안 등을 종합적으로 논의하기 위해 마련됐다.

토론회에서는 승강기 분야 전문가들의 주제 발표에 이어 국민 참가자들이 일상에서 느낀 불편과 개선 의견을 직접 제안한다. 정부는 전문가 중심의 일방적인 정책 설명이 아니라 국민과 전문가가 함께 해결책을 찾는 참여형 토론 방식으로 진행할 계획이다.

행안부는 토론회에서 나온 의견을 에스컬레이터 안전 문화 개선과 향후 정책 추진 과정에 적극 활용할 방침이다.

참가자들의 이해를 돕기 위해 전국 에스컬레이터의 주행 길이와 운행속도, 경사도별 보유 현황 등 관련 통계와 학습자료도 사전에 제공한다.

토론회는 8월 29일 오후 1시부터 5시까지 진행된다. 안전한 에스컬레이터 이용에 관심 있는 국민은 누구나 참여를 신청할 수 있으며, 오는 10일까지 행정안전부 누리집이나 대국민 온라인 소통 플랫폼 '소통혁신24'를 통해 접수하면 된다.

행안부는 현장 토론에 앞서 온라인 사전 의견 수렴도 진행한다. 국민들은 '소통혁신24' 모두의 토론회 게시판에서 에스컬레이터 안전 이용과 관련한 질문에 투표로 의견을 제시할 수 있으며, 결과는 현장 토론회에서 공개된다.

윤호중 행정안전부 장관은 "에스컬레이터 이용 문화는 우리 일상과 직접 맞닿아 있고 의견도 다양하기에 국민과 함께 토론하고 숙의하는 과정이 필요한 주제"라며 "이번 모두의 토론회를 계기로 사회적 공감대를 얻을 수 있는 이용 문화를 만들어갈 수 있도록 국민 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드린다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

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