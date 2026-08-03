응급분만 교육 강사진, 순직 소방관 자녀 위해 장학금 730만원 기탁

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 운영한 응급분만 전문교육 강사진이 순직 소방공무원 유가족 자녀를 위해 장학금 730만원을 기탁하며 따뜻한 나눔을 실천했다.

소방청은 지난달 23일 응급분만 전문교육에 참여한 의료진과 응급구조학과 교수, 시·도 소방본부 구급전문교육사 등 강사진 16명이 순직 소방공무원 유가족 자녀를 위한 장학금 730만원을 소방공제회에 전달했다고 3일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경. [사진=뉴스핌DB]

응급분만 전문교육은 위급한 상황에서 산모와 신생아의 생명을 보호하기 위해 산부인과·소아청소년과 전문의, 응급구조학과 교수, 시·도 소방본부 구급전문교육사 등이 한 달간 구급대원을 대상으로 진행한 교육이다.

강사진은 교육 과정에서 국민의 생명을 지키기 위해 현장에서 헌신하는 구급대원들의 사명감과 노고를 접하며 순직 소방공무원 유가족의 희생과 아픔에도 공감하게 됐고, 감사의 뜻을 전하기 위해 자발적으로 장학금을 마련했다.

기탁된 장학금은 소방공제회를 통해 순직 소방공무원 자녀를 위한 장학사업에 사용될 예정이다.

최용철 소방청장 직무대행은 "응급분만 전문교육 강사진의 따뜻한 나눔은 구급대원에 대한 응원과 순직 소방공무원 유가족에 대한 깊은 배려를 함께 담은 뜻깊은 실천"이라며 "소방청도 앞으로 순직 소방공무원과 유가족에 대한 예우와 지원을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com