해군, AI·무인전력 결합한 기뢰전 전투실험… 부산항 봉쇄 가상 상황 검증

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LLM 기반 임무계획 체계로 소해함·무인수상정·AUV 통합 지휘

AI 자동기뢰탐지체계 연동… 부산항 봉쇄 가상 시나리오 평가

"AI·무인 복합전력 '네이비 씨 고스트' 발전"… 민관군 AX거점 협업 확대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군은 3일 부산해군기지에서 한화시스템과 공동으로 'AI기반 기뢰전 무인체계 전투실험'을 진행했다. 전투실험에는 소해함 옹진함(MSH·730t급)과 감시·정찰용 드론, 한화시스템의 무인수상정(USV) 2척, 수중자율기뢰탐색체(AUV) 1대가 투입됐다.

LLM 기반 대기뢰전 AI 지원 임무체계는 기상과 해류 등 환경 정보를 분석해 소해함과 무인소해정(USV)을 활용한 탐색·소해 계획을 자동 수립하고, 이를 옹진함 지휘관에게 권고하는 'AI 전투참모' 역할을 수행했다.

3일 부산해군기지에서 실시한 '해군 AI기반 기뢰전 무인체계 전투실험'에서 해군 소해함 옹진함(MSH, 730톤)의 지휘를 받은 무인수상정(무인소해정 모사)이 수중자율기뢰탐색체(AUV) 진수를 준비하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.08.03 gomsi@newspim.com

실험은 적 기뢰로 부산항이 봉쇄됐다는 가상 상황에서 시작됐다. 옹진함과 무인소해정은 구역별로 임무를 분담해 가상 기뢰를 탐색하고, 드론이 항만 작전환경을 확인했다.

무인소해정에서 운용된 AUV가 수중에서 기뢰를 찾아내면, 옹진함에 탑재된 AI 기반 자동기뢰탐지체계(AMDS)가 AUV가 획득한 표적 정보를 딥러닝으로 분석해 적이 부설한 기뢰 여부를 식별했다. 옹진함은 기뢰 폭발에 대비해 안전구역으로 이탈한 뒤 지휘통제함으로서 무인소해정 편대를 원격 통제하고, 무인소해정이 소해장비를 운용해 기뢰를 제거하는 절차를 가상으로 수행했다.

이광훈 해군작전사령부 무인체계작전혁신과장은 "AI가 임무계획 수립과 표적 분석을 지원하고, 소해함과 무인체계가 함께 작전하는 기뢰전 수행 개념이 미래 해양작전에 충분히 유효함을 확인했다"며 "전투실험 교훈을 반영해 해군의 '해양 유·무인 복합전투체계(네이비 씨 고스트)'를 고도화하겠다"고 말했다.

3일 부산해군기지에서 실시한 '해군 AI기반 기뢰전 무인체계 전투실험'에서 해군 소해함 옹진함(MSH)의 지휘를 받는 무인수상정(무인소해정 모사)이 소해장비 운용을 위해 기동하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.08.03 gomsi@newspim.com

곽광섭 해군작전사령관은 "AI 기술과 무인체계는 미래 해양전장의 핵심전력이 될 것"이라며 "부산 AI 전환(AX거점)을 중심으로 AI 기술의 신속한 군사적 활용과 다양한 전투실험을 통해 해양작전 능력을 높이도록 산·학·연·군 협업을 확대하겠다"고 밝혔다.

이날 행사에는 방위사업청·ADD·국방기술품질원, UNIST, 선박해양플랜트연구소, 한국해양대 등 관계자들이 참석해 AI 기반 해양작전 협력 방향을 논의했다.

gomsi@newspim.com