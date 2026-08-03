전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

해군, AI·무인전력 결합한 기뢰전 전투실험… 부산항 봉쇄 가상 상황 검증

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 해군은 3일 부산해군기지에서 한화시스템과 AI기반 기뢰전 무인체계 전투실험을 실시했다.
  • 실험에서 AI 전투참모와 자동기뢰탐지체계를 활용해 소해함·무인수상정·AUV·드론이 연동해 가상 기뢰 탐색·제거 작전을 수행했다.
  • 해군은 실험 교훈을 바탕으로 네이비 씨 고스트를 고도화하고 AX거점을 중심으로 산학연군 협력을 확대하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LLM 기반 임무계획 체계로 소해함·무인수상정·AUV 통합 지휘
AI 자동기뢰탐지체계 연동… 부산항 봉쇄 가상 시나리오 평가
"AI·무인 복합전력 '네이비 씨 고스트' 발전"… 민관군 AX거점 협업 확대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 해군은 3일 부산해군기지에서 한화시스템과 공동으로 'AI기반 기뢰전 무인체계 전투실험'을 진행했다. 전투실험에는 소해함 옹진함(MSH·730t급)과 감시·정찰용 드론, 한화시스템의 무인수상정(USV) 2척, 수중자율기뢰탐색체(AUV) 1대가 투입됐다.

LLM 기반 대기뢰전 AI 지원 임무체계는 기상과 해류 등 환경 정보를 분석해 소해함과 무인소해정(USV)을 활용한 탐색·소해 계획을 자동 수립하고, 이를 옹진함 지휘관에게 권고하는 'AI 전투참모' 역할을 수행했다.

3일 부산해군기지에서 실시한 '해군 AI기반 기뢰전 무인체계 전투실험'에서 해군 소해함 옹진함(MSH, 730톤)의 지휘를 받은 무인수상정(무인소해정 모사)이 수중자율기뢰탐색체(AUV) 진수를 준비하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.08.03 gomsi@newspim.com

실험은 적 기뢰로 부산항이 봉쇄됐다는 가상 상황에서 시작됐다. 옹진함과 무인소해정은 구역별로 임무를 분담해 가상 기뢰를 탐색하고, 드론이 항만 작전환경을 확인했다.

무인소해정에서 운용된 AUV가 수중에서 기뢰를 찾아내면, 옹진함에 탑재된 AI 기반 자동기뢰탐지체계(AMDS)가 AUV가 획득한 표적 정보를 딥러닝으로 분석해 적이 부설한 기뢰 여부를 식별했다. 옹진함은 기뢰 폭발에 대비해 안전구역으로 이탈한 뒤 지휘통제함으로서 무인소해정 편대를 원격 통제하고, 무인소해정이 소해장비를 운용해 기뢰를 제거하는 절차를 가상으로 수행했다.

이광훈 해군작전사령부 무인체계작전혁신과장은 "AI가 임무계획 수립과 표적 분석을 지원하고, 소해함과 무인체계가 함께 작전하는 기뢰전 수행 개념이 미래 해양작전에 충분히 유효함을 확인했다"며 "전투실험 교훈을 반영해 해군의 '해양 유·무인 복합전투체계(네이비 씨 고스트)'를 고도화하겠다"고 말했다.

3일 부산해군기지에서 실시한 '해군 AI기반 기뢰전 무인체계 전투실험'에서 해군 소해함 옹진함(MSH)의 지휘를 받는 무인수상정(무인소해정 모사)이 소해장비 운용을 위해 기동하고 있다. [사진=해군 제공] 2026.08.03 gomsi@newspim.com

곽광섭 해군작전사령관은 "AI 기술과 무인체계는 미래 해양전장의 핵심전력이 될 것"이라며 "부산 AI 전환(AX거점)을 중심으로 AI 기술의 신속한 군사적 활용과 다양한 전투실험을 통해 해양작전 능력을 높이도록 산·학·연·군 협업을 확대하겠다"고 밝혔다.

이날 행사에는 방위사업청·ADD·국방기술품질원, UNIST, 선박해양플랜트연구소, 한국해양대 등 관계자들이 참석해 AI 기반 해양작전 협력 방향을 논의했다.

gomsi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동