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폭염에도 효율적 냉방…포스코이앤씨 '에코 세이버' 첫선

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AI 핵심 요약

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  • 포스코이앤씨가 3일 공동주택 에코 세이버를 상용화했다
  • 하절기 실증서 냉방에너지 18~25% 절감 효과를 확인했다
  • 더샵 송도그란테르에 첫 적용하고 확대할 방침이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외기 온도·실내 상태 분석해 냉난방 자동 제어
실내 습도 50% 유지
쾌적성 높이고 전기요금 부담 낮춰

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 폭염과 열대야로 냉방 사용이 급증하는 가운데 포스코이앤씨가 실내외 환경을 분석해 냉난방을 자동으로 조절하는 주거 에너지 기술을 선보였다. 제습 환기 시스템과 에어컨을 연동해 실내 습도를 약 50%로 유지하고 더 높은 설정 온도에서도 쾌적한 환경을 구현하는 것이 특징이다.

포스코이앤씨 송도사옥 전경 [사진=포스코이앤씨]

3일 포스코이앤씨는 공동주택 냉난방 에너지 절감에 초점을 맞춘 세대 단위 자동 제어 시스템 '에코 세이버'를 상용화하고 시장에 본격적으로 선보인다고 밝혔다.

에코 세이버는 포스코이앤씨가 지난해 경동나비엔, 서울대학교 건설환경종합연구소와 체결한 에너지 성능 개선 협약을 바탕으로 공동 개발한 시스템이다. 실증을 거쳐 상품화를 마쳤으며 건설사 최초로 실제 공동주택에 적용된다.

여름철 냉방 성능과 쾌적도 개선에 강점을 갖는다. 시스템이 실내 환경과 외부 조건을 종합적으로 분석해 냉방을 자동으로 제어한다.

사용자가 반복적으로 온도를 올리고 내리는 기존 방식과 달리 외기 온도와 실내 상태를 반영해 에너지 사용을 최적화하도록 설계됐다.

포스코이앤씨는 하절기 공동주택 실증 시험을 통해 제습 환기 시스템과 에어컨을 연동한 냉방 방식의 성능을 검증했다.

시험 결과 기존 에어컨 단독 운전과 비교해 약 18~25%의 냉방에너지 절감 효과를 확인했다. 실내 습도는 약 50% 수준으로 유지해 더 높은 설정 온도에서도 같은 수준의 쾌적도를 구현할 수 있도록 했다.

폭염 시기 냉방을 강하게 사용하는 대신 효율적으로 운전해 쾌적성은 높이고 전기요금 부담은 낮추는 데 초점을 맞췄다.

에코 세이버는 냉방 중심의 하절기 솔루션에 그치지 않고 동절기에도 에너지 효율을 높이는 연중형 기술로 확장된다.

세대별 보일러를 사용하는 개별난방 방식 실증에서는 외기 온도와 보일러 환수 온도를 반영한 제어를 적용했을 때 기존보다 약 8~12%의 에너지 절감 효과를 확인했다.

난방에는 경동나비엔과 공동 개발한 '포스맥(PosMAC) 프리미엄 보일러'가 적용된다. 포스코의 고내식성 강판 'PosMAC'을 사용해 내구성을 높였다.

온수레디 밸브를 통한 빠른 온수 공급 기능과 인공지능 기반 스마트 운전 기능도 갖춰 에너지 효율과 사용자 편의성을 강화했다.

여명석 서울대 교수는 "산·학·연 협력을 통해 개발된 에너지 절감 시스템이 실제 공동주택 적용 단계까지 이어졌다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

포스코이앤씨는 현재 분양 중인 더샵 송도그란테르에 에코 세이버를 옵션 상품으로 처음 적용한다. 폭염 등 기후 위험에 대응하는 냉방에너지 절감 기술을 실제 주거 상품으로 연결한 것이다.

앞으로 실제 운영 데이터를 기반으로 성능을 고도화하고 공동주택 전반으로 적용 범위를 확대할 방침이다.

포스코이앤씨 관계자는 "에코 세이버는 여름철 냉방에너지 절감과 쾌적성 유지를 동시에 제공하며 난방에너지도 줄일 수 있는 생활 밀착형 기술"이라며 "폭염과 혹한 같은 극한 기후에도 효율적인 에너지 사용이 가능하도록 차별화된 주거 에너지 솔루션을 확대해 나가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 포스코이앤씨가 선보인 '에코 세이버'는 어떤 시스템인가요?

A. 실내외 환경을 분석해 공동주택의 냉난방을 자동으로 조절하는 세대 단위 에너지 절감 시스템입니다. 포스코이앤씨가 경동나비엔, 서울대학교 건설환경종합연구소와 공동 개발했습니다.

Q. 여름철에는 냉방에너지를 얼마나 줄일 수 있나요?

A. 하절기 공동주택 실증 시험에서 제습 환기 시스템과 에어컨을 연동한 결과 기존 에어컨 단독 운전보다 약 18~25%의 냉방에너지 절감 효과가 확인됐습니다.

Q. 설정 온도가 높아도 쾌적함을 유지할 수 있는 이유는 무엇인가요?

A. 제습 환기 시스템을 활용해 실내 습도를 약 50% 수준으로 유지하기 때문입니다. 습도를 낮춰 더 높은 설정 온도에서도 기존과 비슷한 수준의 쾌적도를 구현할 수 있습니다.

Q. 겨울철 난방에도 에너지 절감 효과가 있나요?

A. 세대별 보일러를 사용하는 개별난방 실증에서 외기 온도와 보일러 환수 온도를 반영해 제어한 결과 기존보다 약 8~12%의 에너지 절감 효과가 나타났습니다.

Q. 에코 세이버는 어떤 공동주택에 처음 적용되나요?

A. 현재 분양 중인 '더샵 송도그란테르'에 옵션 상품으로 처음 적용됩니다. 포스코이앤씨는 실제 운영 데이터를 활용해 성능을 고도화하고 공동주택 전반으로 적용 범위를 확대할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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