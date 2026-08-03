신한은행, '감정평가서 AI' 도입..."점검 시간 70% 단축"

담보심사 효율·일관성 강화

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 부동산 담보대출 심사 과정의 효율성을 높이기 위해 금융권 최초로 감정평가서 점검에 인공지능(AI)을 도입했다.

신한은행은 3일 감정평가서 검토 업무를 지원하는 'AI 점검 Agent'를 도입했다고 밝혔다. 감정평가서는 담보대출 심사 시 담보가치 산정에 활용되는 핵심 자료로, 기존에는 담당 직원이 주요 기재사항을 수작업으로 확인해왔다.

[사진=신한은행]

이번 시스템은 대규모언어모델(LLM)과 로봇프로세스자동화(RPA), 문서인식기술(OCR)을 결합해 감정평가서의 주요 항목을 분석하고, 항목 간 정합성과 추가 확인 필요 사항을 자동으로 도출한다. AI가 제시한 결과는 직원이 재검토하고 최종 판단을 내리는 방식으로 운영된다.

내부 테스트 결과, 감정평가서 1건당 점검 시간은 기존 대비 약 70% 단축됐으며, 처리 가능 업무량은 약 3배 증가한 것으로 나타났다. 현재는 집합건물을 중심으로 적용 중이며, 향후 정확성과 안정성을 검증해 적용 범위를 확대할 계획이다.

peterbreak22@newspim.com