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6월 온라인쇼핑 24조6067억…통신기기 판매 144% 급증

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  • 국가데이터처가 3일 6월 온라인쇼핑 동향을 발표해 거래액이 10.7% 증가했다고 밝혔다.
  • 통신기기·자동차용품 등은 크게 늘고 음식서비스·음식료품이 거래 비중을 이끌었으며 모바일 비중은 소폭 하락했다.
  • 2분기 온라인 해외 직접판매는 화장품 중심으로 38.7% 늘어난 반면 해외 직접구매는 2.7% 감소했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

거래액 10.7%↑…모바일 비중 76.9%
통신기기 144%·자동차용품 56.8%↑
해외 직접판매 38.7%↑…직구 2.7%↓

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난 6월 온라인쇼핑 거래액이 24조6067억원으로 전년 같은 달보다 10.7% 증가했다. 통신기기와 자동차용품 판매가 큰 폭으로 늘며 전체 거래액 증가를 이끌었다.

모바일쇼핑 거래액도 9.8% 늘어난 18조9270억원으로 증가세를 이어갔지만, 전체 거래에서 차지하는 비중은 소폭 낮아졌다.

2026년 6월 온라인쇼핑 동향 [자료=국가데이터처] 2026.08.03 rang@newspim.com

◆ 통신기기·가전 판매 호조…모바일 비중은 소폭 하락

3일 국가데이터처가 발표한 '2026년 6월 온라인쇼핑동향'에 따르면, 지난 6월 온라인쇼핑 거래액은 24조6067억원으로 전년 동월보다 2조3846억원(10.7%) 증가했다.

이 중 모바일쇼핑 거래액은 18조9270억원으로 1조6878억원(9.8%) 늘었다. 다만 모바일 거래 비중은 76.9%로 지난해 같은 달보다 0.7%포인트(p) 하락했다. 전월과 비교하면 온라인쇼핑 거래액은 1.7%, 모바일쇼핑 거래액은 2.0% 각각 감소했다.

온라인쇼핑 상품 거래액이 전체 소매판매에서 차지하는 비중은 29.9%를 기록했다. 서비스를 제외한 소매상품 10개 중 약 3개가 온라인을 통해 판매된 셈이다.

2026년 6월 온라인쇼핑 동향 [자료=국가데이터처] 2026.08.03 rang@newspim.com

상품군별로는 통신기기 거래액이 지난해 같은 달보다 144.4% 급증해 가장 높은 증가율을 기록했다. 이밖에 ▲자동차 및 자동차용품 56.8% ▲컴퓨터 및 주변기기 26.9% ▲농축수산물 12.7% ▲가전·전자 11.9% ▲음·식료품 10.4% 등으로 집계됐다. 반면 신발은 7.6%, 의복은 1.5% 각각 감소했다.

전월과 비교하면 통신기기는 38.5% 증가한 반면 화장품은 19.1%, 음식서비스는 5.8% 각각 줄었다.

거래액 비중은 음식서비스가 3조6109억원(14.7%)으로 가장 컸다. 이어 음·식료품 3조3539억원(13.6%), 여행 및 교통서비스 2조7710억원(11.3%), 의복 1조9118억원(7.8%), 생활용품 1조8194억원(7.4%) 순이었다.

모바일쇼핑에 한해 보면 거래액은 통신기기(129.5%)와 가전·전자(15.8%), 음·식료품(11.2%) 등에서 증가했지만, 의복(-4.3%) 등에서는 줄었다.

전월 대비로는 통신기기(37.7%)에서 늘고 음식서비스(-5.9%)와 의복(-6.0%) 등에서 감소했다.

모바일거래 비중은 음식서비스가 99.0%로 가장 높았고, 이쿠폰서비스(91.3%)와 아동·유아용품(84.3%)이 뒤를 이었다.

◆ 화장품 앞세운 해외 판매 확대…직구는 2.7% 감소

올해 2분기 온라인쇼핑 거래액은 73조6085억원으로 전년 동기보다 10.1% 증가했다.

상품군별로는 자동차 및 자동차용품(72.5%)과 통신기기(66.1%), 음·식료품(11.3%) 등에서 늘었다. 반면 여행 및 교통서비스(-0.2%) 등에서는 줄었다.

온라인쇼핑 거래액 구성비는 ▲음식서비스(14.8%) ▲음·식료품(13.9%) ▲여행 및 교통서비스(11.3%) 순으로 높았다.

이 중 모바일쇼핑 거래액은 56조6289억원으로 전년 동기 대비 9.3% 늘었다.

상품군별로는 통신기기(56.8%)와 음·식료품(11.3%), 음식서비스(7.5%) 등에서 증가했다. 가방(-4.6%) 등에서는 마이너스를 기록했다.

모바일쇼핑 거래액 비중은 음식서비스(19.1%)와 음·식료품(14.6%), 여행 및 교통서비스(10.7%) 순이었다.

2026년 6월 온라인쇼핑 동향 [자료=국가데이터처] 2026.08.03 rang@newspim.com

올해 2분기 온라인 해외 직접판매는 1조2032억원으로 전년 동기보다 38.7% 증가했다. 지역별로는 미국(56.8%)과 중국(25.5%), 일본(15.4%)에서 판매가 모두 늘었다.

상품별로는 화장품이 45.9% 증가하며 가장 큰 폭의 성장세를 보였고, 의류 및 패션 관련 상품도 14.8% 늘었다.

반면 같은 기간 온라인 해외 직접구매는 2조1166억원으로 2.7% 감소했다. 중국(-5.7%)과 미국(-6.6%)에서의 구매가 줄어든 반면, 일본은 33.8% 증가했다.

상품별로는 의류 및 패션 관련 상품이 9.4%, 화장품이 12.9% 각각 감소했다. 반면 음·식료품은 1.0%, 생활·자동차용품은 3.0% 각각 증가했다. 

rang@newspim.com

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