우리은행, 김구 정신 계승한 '우리의 소원 예·적금' 출시

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광복절 기념 참여형 금융상품

최고 연 8.29% 금리 제공

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 백범 김구 탄생 150주년과 광복절을 기념해 고객 참여형 금융상품을 선보이며 문화금융 확대에 나선다.

우리은행은 3일 고객이 바라는 대한민국의 미래상을 공유하는 '우리의 소원 정기예금·적금'을 출시했다고 밝혔다.

[사진=우리은행]

이번 상품은 유네스코가 2026년을 김구 선생 탄생 150주년 기념의 해로 지정한 것을 계기로 기획됐으며 '백범일지'에 담긴 '나의 소원'의 의미를 현대적으로 재해석한 것이 특징이다.

정기예금은 6개월과 12개월 만기로, 기본금리는 각각 연 3.10%, 3.40%이며 고객 참여 프로그램인 '우리의 소원 남기기'에 참여하면 0.20%포인트 우대금리가 적용돼 최고 연 3.60%까지 받을 수 있다. 가입 금액은 100만원 이상 1억원 이하, 총 1조원 한도로 8월 말까지 판매된다.

적금 상품은 동일한 만기 구조로 기본금리 연 4.29%(6개월), 3.00%(12개월)에 우대금리를 더해 최고 연 8.29%까지 제공된다. 우대 조건은 '우리의 소원 남기기' 참여와 최근 6개월간 예·적금 미보유 여부 등이다.

우리은행은 상품 출시를 기념해 예금과 적금을 함께 가입한 고객을 대상으로 기념 굿즈를 제공하는 이벤트도 진행한다.

peterbreak22@newspim.com