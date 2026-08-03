우리은행, 김구 정신 계승한 '우리의 소원 예·적금' 출시

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 3일 백범 김구 탄생 150주년 기념 고객 참여형 예금·적금을 출시했다
- 정기예금·적금에 '우리의 소원 남기기' 참여 시 최고 연 3.60%·8.29% 금리 제공한다
- 우리은행은 예·적금 동시 가입 고객에게 기념 굿즈를 증정하는 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최고 연 8.29% 금리 제공
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 백범 김구 탄생 150주년과 광복절을 기념해 고객 참여형 금융상품을 선보이며 문화금융 확대에 나선다.
우리은행은 3일 고객이 바라는 대한민국의 미래상을 공유하는 '우리의 소원 정기예금·적금'을 출시했다고 밝혔다.
이번 상품은 유네스코가 2026년을 김구 선생 탄생 150주년 기념의 해로 지정한 것을 계기로 기획됐으며 '백범일지'에 담긴 '나의 소원'의 의미를 현대적으로 재해석한 것이 특징이다.
정기예금은 6개월과 12개월 만기로, 기본금리는 각각 연 3.10%, 3.40%이며 고객 참여 프로그램인 '우리의 소원 남기기'에 참여하면 0.20%포인트 우대금리가 적용돼 최고 연 3.60%까지 받을 수 있다. 가입 금액은 100만원 이상 1억원 이하, 총 1조원 한도로 8월 말까지 판매된다.
적금 상품은 동일한 만기 구조로 기본금리 연 4.29%(6개월), 3.00%(12개월)에 우대금리를 더해 최고 연 8.29%까지 제공된다. 우대 조건은 '우리의 소원 남기기' 참여와 최근 6개월간 예·적금 미보유 여부 등이다.
우리은행은 상품 출시를 기념해 예금과 적금을 함께 가입한 고객을 대상으로 기념 굿즈를 제공하는 이벤트도 진행한다.
peterbreak22@newspim.com