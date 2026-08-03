국방부, 군 보안 전담 '국방보안지원단' 창설

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

방첩사 기능 개편 후속… 보안 기능 분리·전문화

군단급 이상 부대 보안감사·사고조사 전담

"헌법 가치 준수·투명한 보안업무로 국민 신뢰 확보"

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방부가 군사 보안 업무를 전담하는 독립기관 '국방보안지원단'을 창설했다.

국방부는 7월 31일 국방보안지원단을 출범시키고 "헌법 가치 준수를 최우선 사명으로 투명한 직무 수행을 약속한다"고 밝혔다. 창설 행사는 3일 오전 이두희 국방부 차관 주관으로 열렸다.

3일 오전 이두희 국방부차관 주관으로 개최된 국방보안지원단 창설 행사에서 이두희 차관이 부단장 최진영 대령에게 부대기를 이양하고 있다. [사진=국방부 제공] 2026.08.03 gomsi@newspim.com

국방보안지원단은 국군방첩사령부 해체 및 기능 개편의 후속 조치로 신설됐다. 기존 방첩사에 집중돼 있던 보안 기능을 분리·전문화해 군 내 보안 업무의 책임성과 전문성을 강화하는 것이 목적이다.

신설 부대는 군단급 이상 부대를 대상으로 중앙 보안감사와 보안사고 조사를 전담하게 된다. 국방부는 "국방 보안 업무를 독립적으로 수행함으로써 객관성과 공정성을 확보하고, 군 보안사고 예방과 군사기밀 보호를 통해 보안태세를 한층 강화할 것"이라고 설명했다.

국방부는 보안지원단 창설을 계기로 군 보안체계를 전면 재정립한다는 방침이다. 변화하는 안보 환경에 대응해 보안 조직 운용 원칙을 정교화하고, 국민에게 신뢰받는 국방보안 조직으로 자리매김하겠다고 밝혔다.

gomsi@newspim.com