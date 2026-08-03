신한은행, 'AI크리에이터 캠프' 성료...미래세대 디지털 교육 확대

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연세대 등과 협력해 AI 교육·사회공헌 강화

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 청소년 대상 AI 교육 프로그램을 운영하고 산학 협력을 확대하며 미래세대 디지털 역량 강화에 나섰다.

신한은행은 지난달 30일부터 1일까지 연세대학교 신촌캠퍼스에서 진행한 '제5회 신한 AI크리에이터 캠프'를 성공적으로 마쳤다고 3일 밝혔다. 이번 캠프에는 디지털 교육 기회가 상대적으로 부족한 중학생 80명이 참여했다.

1일 연세대학교 신촌캠퍼스에서 열린 '신한 AI크리에이터 캠프'에서 (왼쪽부터)한승재 연세대학교 AI중심대학사업단장, 강영홍 신한은행 경영지원그룹장, 한세종 구세군 한국군국 서기장관, 김동조 아이디씨아시아 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. [사진=신한은행]

참가자들은 AI 도구를 활용해 영상 콘텐츠를 기획하고 제작하는 전 과정을 경험했으며, 마지막 날에는 'AI ESG 공익 캠페인'을 주제로 해커톤 대회에 참여해 환경·사회 문제를 주제로 한 콘텐츠를 발표했다. 우수팀에는 장학금이 수여됐다.

행사에는 신한은행 임직원들이 멘토로 참여해 프로젝트 자문과 AI 윤리 점검을 지원했으며, 연세대학교 학생들도 교육 지원에 참여해 실습 중심 프로그램을 도왔다.

신한은행은 캠프 기간 중 연세대학교 AI중심대학사업단, 구세군자선냄비, 아이디씨아시아와 업무협약을 체결하고 AI·디지털 교육 및 사회공헌 협력을 강화하기로 했다.

peterbreak22@newspim.com