동양생명, 폭염·한파 질환 보장 미니보험 출시…보험료 100원대

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 폭염과 한파로 발생할 수 있는 온열·한랭질환을 보장하는 '(무)우리WON하는mini기후질환보장보험'을 출시했다고 3일 밝혔다.

이 상품은 열사병과 일사병, 열탈진 등 온열질환이나 동상, 저체온증 등 한랭질환으로 진단받으면 10만원의 진단비를 지급한다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 동양생명은 폭염과 한파로 발생할 수 있는 온열·한랭질환을 보장하는 '(무)우리WON하는mini기후질환보장보험'을 출시했다고 3일 밝혔다.[사진=동양생명] 2026.08.03 yunyun@newspim.com

보험기간은 1년이며 보험료를 한 번만 내는 일시납 상품이다. 가입 가능 연령은 20세부터 70세까지다. 40세 기준 보험료는 남성 130원, 여성 150원으로 1회 납입하면 1년간 보장받을 수 있다.

동양생명은 최근 폭염과 이상기후가 반복되면서 기후 관련 질환에 대한 보장 수요가 커진 점을 반영해 상품을 출시했다고 설명했다.

상품 가입과 자세한 내용은 동양생명 지점과 전속 설계사를 통해 확인할 수 있다.

동양생명 관계자는 "폭염과 한파가 반복되면서 기후질환이 일상에서 발생할 수 있는 위험으로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 생활환경 변화에 맞춘 상품을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.

동양생명은 현재 독감과 양성종양 제거 수술, 고혈압·당뇨, 교통재해 등을 보장하는 미니보험 상품을 판매하고 있다.

yunyun@newspim.com