전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.03 (월) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
사회 날씨

속보

더보기

[르포] "집 나서자마자 땀 범벅"…아침 30도, 폭염에 출근길부터 '녹초'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 3일 오전 여의도역 출근길에 시민들이 폭염에 시달렸다.
  • 직장인들은 선풍기·양산·얼음음료로 더위를 식혔다.
  • 서울 전역에 폭염경보와 열대야주의보가 발효됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오전 8시부터 30도 육박…여의도역 출근 인파 '후끈'
양산·손풍기·얼음컵 총동원…"실내 들어가면 땀부터 닦아"
뙤약볕 피해 실내 통로로 출근하기도

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = "집에서 나온 지 1분 만에 땀이 흘렀어요."

8월 첫 월요일인 3일 오전 8시 서울 영등포구 여의도역. 출근길에 나선 직장인들의 손에는 휴대용 선풍기와 부채, 얼음컵 등이 들려 있었다. 서울에 폭염특보가 12일째 이어지는 가운데 아침부터 기온이 30도에 육박하면서 직장인들은 사무실에 도착하기 전부터 무더위와 씨름하는 모습이었다.

개찰구 앞으로 출근 인파가 길게 늘어서면서 역사 안은 더욱 후끈거렸다. 지하철에서 내려 개찰구를 향하는 직장인들의 이마에는 땀이 송골송골 맺혔고 정장 셔츠에는 땀 자국이 번져 있었다. 이들은 머리를 쓸어 넘기거나 흐트러진 옷매무새를 다듬으며 발걸음을 재촉했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 3일 오전 8시 서울 영등포구 여의도역 개찰구 앞에 출근 인파가 몰려있다. 2026.08.03 jason14@newspim.com

일부 시민들은 곧장 역사를 빠져나가지 않고 벤치에 앉아 더위를 식혔다. 얼굴 가까이에 휴대용 선풍기를 대거나 연신 부채질을 하며 땀이 가라앉기를 기다리는 모습이었다.

여의도 인근 직장인 김모(35·남) 씨도 역사 내 벤치에 잠시 앉아 휴대용 선풍기로 얼굴의 열기를 식히고 있었다. 김씨는 "집에서 나오자마자 1분 만에 땀이 흘렀다"며 "출근길에 사람이 많다 보니 역사 안도 습하고 더워서 잠시 앉아 땀을 식히고 있었다"고 말했다.

이어 "역사 안도 실내지만 출근 인파가 몰리면 후끈거려 출퇴근길이 고역이다"며 "요즘에는 지하철이든 회사든 실내에 들어가면 화장실부터 가서 땀부터 닦는다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 3일 오전 9시 서울 영등포구 여의도 일대에서 시민들이 출근하고 있다. 2026.08.03 jason14@newspim.com

지상으로 이어지는 출구 대신 냉방이 되는 지하 통로를 택한 직장인들도 적지 않았다. 여의도역과 IFC몰을 연결하는 통로에는 뙤약볕을 피해 출근하는 시민들의 발길이 이어졌다. 이들은 통로 안 카페에서 얼음이 든 커피나 음료를 산 뒤 사무실로 향하는 모습이었다.

인근 직장인 손모(29·여) 씨는 "아침부터 햇볕이 너무 뜨거워서 IFC몰 지하 통로로 이동하고 있었다"며 "요즘에는 최대한 실내 공간으로 이동하고 IFC 몰 연결 통로에 있는 카페에서 잠시 숨 돌리는 게 출근 루틴이 됐다"고 말했다.

손씨 말대로 여의도역 밖은 30도에 육박하는 기온에 뙤약볕까지 더해 후덥지근했다. 횡단보도 앞에서는 시민들이 신호등 가까이 서기보다 햇볕을 피해 수미터 떨어진 건물 그늘 아래에서 신호가 바뀌기를 기다렸다. 이들 중에서 한 손에는 양산을, 다른 한 손에는 휴대용 선풍기를 든 채 출근하는 시민들이 눈에 띄었다.

인근 직장인 한모(28·여) 씨는 "양손이 무겁지만 더운 것보다는 낫다"고 말했다. 이어 "출근길 딱 10분만 참자는 생각으로 걸어가고 있다"고 덧붙였다.

한편 서울 전역에는 폭염경보와 열대야주의보가 발효돼 있다. 폭염경보는 35도 이상 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다. 열대야주의보는 일 최고 체감온도가 33도 이상인 날이 이틀 이상 지속할 것으로 예상되는 지역의 밤 최저기온이 25도 이상일 것으로 예상될 때 내려진다.

jason14@newspim.com 

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
한낮 39도 극한 폭염 [서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 발효된 폭염특보가 계속되는 가운데 한낮 최고기온은 39도까지 오를 전망이다. 강원남부내륙과 충북북부에는 곳에 따라 5~10mm 소나기가 내리겠다. 월요일인 3일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 낮 최고 기온이 39도까지 올라 무덥겠다. 사진은 따가운 햇볕을 맞으며 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB] 아침 최저기온은 23~27도로 예상된다. ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 25도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 27도 ▲울산 26도 ▲제주 27도다. 낮 최고기온은 32~39도로 예상된다. ▲서울 37도 ▲인천 34도 ▲수원 36도 ▲춘천 35도 ▲강릉 34도 ▲청주 37도 ▲대전 37도 ▲전주 36도 ▲광주 39도 ▲대구 39도 ▲부산 35도 ▲울산 35도 ▲제주 34도다. 바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다. 에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '보통' 수준을 보이겠다. jason14@newspim.com 2026-08-03 06:30
사진
정청래, PK경선 승리 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 부산·울산·경남 순회경선에서 김민석 후보에 승리하며 2일 기준 권리당원 누적 득표 1위로 올라섰다. 전날 충청권 경선에서 김 후보에게 근소하게 밀렸던 정 후보는 이날 울산·부산·경남 투표 결과를 더한 누적 집계에서 김 후보를 1211표 차로 앞질렀다. 다만 두 후보 간 누적 득표율 격차는 0.99%p에 불과해 초반 경선부터 치열한 접전 구도가 형성됐다. 민주당 중앙당선거관리위원회는 이날 부울경 합동연설회를 마친 뒤 울산·부산·경남 권리당원 투표 결과를 발표했다. 부울경 투표자수는 총 5만3993명이다. 부울경 투표에서 정 후보는 2만5189표를 얻어 46.65%를 기록했다. 김 후보는 2만3675표, 43.85%로 뒤를 이었다. 송영길 후보는 5129표, 9.50%였다. 정 후보는 울산에서 4054표로 김 후보(4337표)에 뒤졌으나 부산에서 1만345표를 얻어 김 후보(9182표)를 앞섰다. 경남에서도 정 후보는 1만790표를 기록해 김 후보(1만156표)를 눌렀다. 전날 충청권에서는 김 후보가 3만632표, 45.05%로 1위를 차지했다. 정 후보는 3만329표, 44.61%로 303표 차 2위였고, 송 후보는 7027표, 10.34%를 기록했다. [부산=뉴스핌] 김현우 기자 = 송영길·정청래·김민석 더불어민주당 당대표 후보가 2일 오후 부산 해운대구 백스코 컨벤션홀에서 열린 당대표·최고위원 합동연설회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.08.02 khwphoto@newspim.com 충청권과 부울경 결과를 합산하면 정 후보는 5만5518표, 45.51%로 누적 1위에 올랐다. 김 후보는 5만4307표, 44.52%로 2위다. 송 후보는 1만2156표, 9.97%를 기록했다. 정 후보와 김 후보의 누적 격차는 1211표에 불과하다. 전날 충청권에서 김 후보가 근소하게 앞섰지만, 정 후보가 부울경에서 1514표를 더 얻으며 하루 만에 순위를 뒤집은 셈이다. 민주당은 앞으로 남은 지역 순회경선과 대의원·일반 여론조사 결과 등을 반영해 최종 당대표를 선출할 예정이다. oneway@newspim.com 2026-08-02 19:58

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동