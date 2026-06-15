딜리셔스·에이치엘지노믹스, 코스닥 상장예심 승인

한국거래소, 상장위원회 심의·의결 거쳐 결과 확정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소 코스닥시장본부가 딜리셔스와 에이치엘지노믹스의 코스닥시장 상장예비심사 승인 결과를 확정했다.

15일 한국거래소 코스닥시장본부는 이날 코스닥시장 상장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사 결과를 확정했다고 밝혔다. 승인 기업은 일반상장 2개사로, 딜리셔스와 에이치엘지노믹스다.

딜리셔스는 2011년 1월 24일 설립된 무점포 소매업체다. 패션 기업 간 거래(B2B) 플랫폼 서비스를 주요 제품으로 한다. 본사는 서울 종로구 대학로 57, 5층에 있다. 대표자는 김준호·정창한이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

딜리셔스의 지난해 연결 기준 매출액은 306억6700만원, 영업이익은 16억1300만원, 순이익은 36억3100만원이다. 현재 자본금은 97억9500만원이다. 주요 주주는 김준호 외 4명으로 지분율은 33.0%다. 이 회사는 벤처기업과 중소기업에 해당하며 직원 수는 188명이다. 주당 액면가는 500원, 상장주선인은 한국투자증권이다. 외부감사인은 신한회계법인이다.

에이치엘지노믹스는 2000년 11월 9일 설립된 기초 의약물질 제조업체다. 원료의약품을 주요 제품으로 한다. 본사는 경기 용인시 처인구 원삼면 보개원삼로 1552에 있다. 대표자는 김호진이다.

에이치엘지노믹스의 지난해 연결 기준 매출액은 288억7700만원, 영업이익은 93억2800만원, 순이익은 84억5200만원이다. 현재 자본금은 30억원이다. 주요 주주는 한림제약으로 지분율은 100%다. 기업 구분은 일반기업이며 직원 수는 53명이다. 주당 액면가는 500원이다. 상장주선인은 KB증권과 IBK투자증권이며 외부감사인은 신한회계법인이다.

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