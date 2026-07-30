전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.30 (목) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, MS 훈풍에 주가 선물 상승…국채 금리는 오름세

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 증시 선물이 30일 상승하며 반등했다.
  • MS가 예상 웃도는 실적을 내며 AI 지출 우려를 누그러뜨렸다.
  • 메타 급락과 금리 불안은 남았고 GDP 발표를 앞뒀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 30일(현지시간) 미국 주가지수 선물이 상승 흐름을 보이고 있다. 마이크로소프트(MS)가 예상을 웃도는 견조한 실적을 내놓으면서, 대형 기술기업의 막대한 인공지능(AI) 지출에 대한 투자자들의 불안이 다소 진정된 영향이다.

미국 동부시간 오전 8시 6분 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 264.00포인트(0.51%) 오른 5만2029.00을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수 선물은 49.00포인트(0.67%) 상승한 7400.25, 나스닥100지수 선물은 387.50포인트(1.42%) 전진한 2만7729.50을 가리켰다.

반등을 이끈 것은 MS다. MS는 개장 전 거래에서 9.77% 급등했다. 회사가 이번 분기 매출과 클라우드 성장률 전망을 시장 예상보다 높게 제시하고, 자본 지출 전망은 월가 추정치를 밑도는 수준으로 내놓은 데 따른 것이다. MS는 이제 막 시작된 2027 회계연도에도 현금을 계속 창출할 것으로 예상한다고 밝혔다. 블룸버그통신에 따르면 MS의 클라우드 부문은 4년 만에 가장 빠른 성장세를 기록했다.

야데니 리서치의 에드 야데니는 "하이퍼스케일러들의 강한 6월 분기 실적과 향후 AI 데이터센터 프로젝트 소식은 반도체 수요에 좋은 신호"라고 평가했다. 이에 마이크론이 4.38%, 엔비디아가 2.13% 오르는 등 주요 반도체주도 개장 전 강세를 보였다.

다만 AI 우려가 완전히 가신 것은 아니다. 메타 플랫폼스는 2분기 잉여현금흐름이 91% 급감했다고 밝히면서 개장 전 9.79% 급락세를 보이고 있다. 값비싼 AI 구축이 재무에 주는 부담을 드러낸 것이다. 메타의 잉여현금흐름은 2022년 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다. 회사는 연간 자본 지출과 총비용 전망의 하단도 함께 끌어올렸다.

전날 뉴욕증시는 급락했다. S&P500지수는 지난 6월 10일 이후 최대 낙폭을 기록했고, 나스닥100지수는 6월 초 고점 대비 10% 밀리며 조정 영역에 진입했다. 미 연방준비제도(Fed)는 기준금리를 3.50~3.75%로 동결했지만 케빈 워시 신임 의장의 엇갈린 메시지에 시장은 금리 경로를 두고 혼란에 빠졌다.

에버리의 매슈 라이언 시장전략 책임자는 "표결이 갈렸는데도 워시 의장의 발언에서 9월 인상이 임박했음을 분명히 보여주는 내용은 없었다"고 말했다.

채권시장에서 금리는 계속 오름세를 이어가고 있다. 30년 만기 미 국채 수익률은 전날 5.2%를 넘겨 19년 만의 최고치로 치솟았다. 연준의 통화정책 전망에 대한 우려가 커지면서 투자자들이 향후 인플레이션에 대한 방어에 나선 결과다. CME 페드워치에 따르면 시장은 연준이 9월 회의에서 0.25%포인트(%p) 금리를 인상할 확률을 63%로 반영하고 있다.

JP모간의 마이클 페롤리 이코노미스트는 "워시 의장의 발언은 잘 다듬어진 표현이 많았지만 일관된 거시 전망은 거의 없어, 어떻게 받아들여야 할지 알기 어렵다"며 "그는 강하게 주장한 물가 대응 의지를 어떻게 달성할지 다시 한번 구체적으로 밝히지 않았다"고 지적했다. 그는 다음 금리 인상 시점 전망을 2027년 하반기에서 올해 12월로 앞당기며, 물가가 다시 오르면 9월도 분명한 위험 요인이라고 덧붙였다.

이날 오전 8시 30분에는 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수, 주간 신규 실업수당 청구 건수가 공개된다. 장 마감 후에는 애플과 아마존이 실적을 발표한다. 애플은 올해 24% 오르며 세계 시가총액 1위 자리를 되찾았다. 애플과 엔비디아만이 시총 5조 달러를 넘어선 상태다.

특징주를 보면 퀄컴이 5.90% 하락했다. 4분기 이익 전망을 시장 예상보다 낮게 제시하고, 애플 제품에서 나오는 매출이 예상보다 빠르게 줄어들 것이라고 밝힌 여파다. 반면 사이버보안 기업 포티넷은 연간 매출 전망을 상향하며 11.27% 급등했다. 스타벅스도 연간 매출·이익 전망을 높이면서 6.11% 올랐다.

전날 급등한 국제유가는 소폭 내림세를 보이고 있다. 서부텍사스산원유(WTI) 9월물은 전장보다 배럴당 0.92% 내린 83.68달러에 거래됐다. 웰스파고 인베스트먼트 인스티튜트의 사미르 사마나 글로벌 주식·실물자산 책임자는 "에너지 가격이 주요 시장 위험으로 부상하고 있다"며 "휘발유와 경유 가격 상승이 인플레이션 압력을 지속시키고 금리를 더 밀어 올릴 수 있다"고 진단했다.

2분기 실적 시즌은 순조롭다. LSEG 집계에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500 기업의 85.2%가 예상을 웃돌았다. 이는 평균 상회 비율(68%)을 크게 웃도는 수준이다.

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
사진
李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동