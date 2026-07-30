최태원 회장, SK하이닉스 주식 48억원어치 첫 매수

AI 핵심 요약beta
- 최태원 SK그룹 회장이 30일 개인 명의로 처음 SK하이닉스 주식을 매입했다.
- 이번에 장내에서 SK하이닉스 3620주를 사들여 약 47억 9000만 원을 투자했다.
- 시장에선 AI 메모리 성장과 중장기 경쟁력 자신감, 책임경영 의지 표명으로 해석했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 최태원 SK그룹 회장이 개인 명의로는 처음으로 SK하이닉스 주식을 직접 매입하며 "책임경영 의지"를 다졌다.
30일 금융감독원 전자공시에 따르면, 최 회장은 이날 장내에서 SK하이닉스 보통주 3620주를 사들였다. 이날 종가(132만 2000원) 기준 매입 총액은 47억 9000만 원 규모다.
그동안 최 회장은 최대주주인 SK스퀘어를 통해서만 SK하이닉스에 대한 지배력을 유지해왔으며, 개인 명의로 주식을 보유한 것은 이번이 처음이다. 이번 매수로 최 회장의 개인 지분은 3620주(0.00%)가 됐고, SK스퀘어의 보유분(1억 4610만 주, 20.00%) 등을 포함한 특수관계인 총 보유 주식은 1억 4612만8151주로 늘어났다.
시장에서는 이번 지분 취득을 두고 인공지능(AI) 메모리 시장의 성장과 회사의 중장기 경쟁력에 대한 자신감의 표현이자, 그룹 수장으로서 "책임경영 의지"를 시장에 보여준 행보로 보고 있다.
wonjc6@newspim.com