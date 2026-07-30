삼성전자, 반도체·DX 스타트업 투자에 8000억원 출자

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 30일 반도체 스타트업·DX미래기술 확보 위해 8000억원을 출자했다
- 반도체 스타트업 투자를 위해 SVIC 82호 조합에 13년간 나눠 납입하는 방식으로 5000억원을 투자한다
- DX부문 미래 기술 발굴 위해 SVIC 83호를 결성하고 10년간 유망 스타트업·기술에 3000억원을 투자한다
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삼성벤처투자 조합 통해 장기간 수시 집행
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 반도체 스타트업 투자와 완제품 사업의 미래 기술 확보를 위해 총 8000억원을 출자한다.
삼성전자는 30일 국내외 반도체 분야 스타트업에 대한 지분 투자와 기술·사업 협력 확대를 목적으로 삼성벤처투자와 함께 총 5000억원을 출자한다고 공시했다. 삼성전자가 4950억원, 삼성벤처투자가 50억원을 부담한다.
출자는 삼성벤처투자가 결성하는 신기술사업투자조합 'SVIC 82호'에 가입하는 방식으로 이뤄진다. 조합 가입은 다음 달 진행되며, 존속 기간인 13년 동안 투자 대상이 결정될 때마다 자금을 나눠 납입할 예정이다.
삼성전자는 디바이스경험(DX)부문의 미래 기술 발굴과 사업 경쟁력 강화를 위해서도 3000억원을 출자한다. 삼성전자가 2970억원, 삼성벤처투자가 30억원을 부담해 'SVIC 83호'를 결성한다.
SVIC 83호 역시 다음 달 가입한 뒤 10년간 유망 스타트업과 기술에 투자할 예정이다. 삼성전자는 이번 출자를 통해 반도체 분야에서는 차세대 기술과 사업 협력 기회를 확보하고, DX부문에서는 완제품에 적용할 수 있는 유망 기술을 선제적으로 발굴한다는 계획이다.
mkyo@newspim.com