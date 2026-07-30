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레버리지 규제만으론 부족…"증안펀드 절차 점검해야"

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  • 정부가 30일 개인 단일종목 레버리지 ETF 비중을 총투자금의 일정 비율 이하로 제한하기로 했다고 밝혔다.
  • 기본예탁금 인상·총량관리·거래비용 가중 등 고위험 레버리지 상품 규제를 강화하자 업계에서는 시장 위축과 책임론 쏠림을 우려했다.
  • 전문가들은 급락시 증안펀드 가동 논의 필요성을 제기하면서도 코스피 5000선 붕괴 등 매우 큰 충격 상황에서만 신중히 활용해야 한다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인 매도·신용 축소 겹친 급락, 상품 규제만으론 한계
레버리지 제한 넘어 유동성 공급 대책도 살펴야

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 정부가 단일종목 레버리지 상품의 개인별 투자 규모를 제한하는 총량규제에 착수했다. 투자 쏠림과 리밸런싱 거래가 증시 변동성을 키울 수 있다는 판단에 따른 조치다. 다만 최근 급락에는 외국인 매도와 신용 축소, 반도체주 쏠림 등이 함께 작용한 만큼 상품 규제와 별도로 증권시장안정펀드(증안펀드)의 출자 약정과 자금 동원 절차도 점검해야 한다는 지적이 나온다.

30일 금융당국에 따르면 정부는 개인의 금융투자상품 총투자금액 가운데 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 상품에 투자할 수 있는 비중을 제한하기로 했다. 정부가 제시한 예시는 전체 투자금액의 20% 이내다. 구체적인 제한 비율과 투자금액 산정 방식, 적용 대상과 기존 보유분 처리 기준은 확정되지 않았다.

오는 31일부터는 국내외 단일종목 레버리지 ETF·상장지수증권(ETN)을 새로 사거나 추가 매수하려는 개인 일반투자자에게 현금 3000만원의 기본예탁금이 적용된다. 기존에는 현금과 주식·ETF·채권 등 대용증권을 합쳐 1000만원을 보유하면 거래할 수 있었다. 주식을 매도한 대금은 결제가 끝나 현금으로 입금된 뒤 예탁금으로 인정된다.

사진은 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸 모습. [사진=뉴스핌DB]

정부는 이와 함께 ▲개인별 투자한도 설정 등을 통한 총량 관리 ▲과도한 거래행태를 제한하기 위해 관련 거래비용 부담 가중 ▲현행 사전교육 외 모의거래 도입 ▲긴급한 상황에서 시장 안정화 조치를 할 수 있는 법적 근거 마련도 추진한다. 신규 상장과 광고는 잠정 중단됐으며 괴리율 관리 강화와 매매수량 단위 확대도 시행할 예정이다.

전문가들은 고위험 상품에 대한 보호 장치가 필요하다는 데는 대체로 동의하고 있다. 다만 규제의 시점과 수위를 놓고는 우려가 나온다. 단일종목 레버리지 ETF가 변동성을 증폭했을 가능성과 별개로, 전체 급락에 대한 기여도가 충분히 제시되지 않은 상태에서 책임론이 상품 하나로 과도하게 수렴하고 있다는 지적이다.

금융투자 업계 한 관계자는 "개인별 총량관리까지 도입하면 2011년 주가워런트증권(ELW) 시장 건전화 조치 이후처럼 시장 자체가 위축되고, 신규 ETF 상품 승인에도 보수적인 분위기가 확산할 수 있다"고 말했다. 실제 국내 ELW 시장은 2010년 일평균 거래대금 약 1조6000억원으로 홍콩에 이어 세계 2위였으나 2011년 기본예탁금 1500만원과 주문속도 기준 등이 도입된 뒤 거래 규모가 크게 축소된 바 있다.

증권가 일각에서는 증안펀드가 국내 증시의 극심한 변동성을 완화하는 효과를 가져올 수 있는 안전장치가 될 수 있다는 의견도 나온다. 단일종목 레버리지 상품은 리밸런싱 거래가 주가 움직임과 같은 방향으로 이뤄져 상승과 하락 폭을 확대할 수 있는 구조인 만큼 증안펀드는 외국인 매도와 반대매매 등이 겹쳐 시장 전체의 매수 기반이 약해질 때 유동성을 공급하는 비상수단이 될 수 있다는 게 이유다.

이경수 하나증권 연구원은 "2020년 3월 코로나19 급락 당시 캐피털 콜 방식으로 조성된 10조8000억원 규모의 다함께코리아펀드(증안펀드)는 지금껏 단 한 번도 실제 집행된 사례가 없다"면서도 "가동 여부와 무관하게 정부가 이를 공식 언급하는 것만으로도 시장 심리 안정에 즉각적인 효과를 기대할 수 있다"고 말했다. 서킷브레이커가 투매를 일시 중단하는 장치라면 증안펀드는 매수 유동성을 공급해 연쇄 하락을 완충하는 수단이 될 수 있다는 것이다.

사진은 지난 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 긴급 시장상황점검회의 모습. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부]

노동길 신한투자증권 연구원은 "신용융자잔고와 단일종목 레버리지 ETF 좌수가 고점에서 줄었지만 감소 폭은 아직 크지 않다. 고객예탁금이 더 빠르게 감소하면서 예탁금 대비 신용융자잔고 비율은 오히려 높아져 개인 레버리지가 완전히 해소됐다고 보기는 어렵다"며 "레버리지 ETF는 경로의존성 때문에 지수가 반등하더라도 손실이 곧바로 회복되지 않는다. 급락 이후 반등 과정에서 손실을 줄인 투자자의 환매 물량과 신용투자자의 포지션 정리가 뒤늦게 매물로 나올 수 있다"고 경계했다.

코스피 지수는 지난 6월 22일 역사적 고점인 9114.55에서 이달 29일 5663.24로 37.87% 하락했다. 지난 28일과 29일에는 국내 증시 사상 처음으로 이틀 연속 서킷브레이커가 발동돼 거래가 일시 중단됐다. 이달 29일 기준 코스피의 7월 낙폭은 33.18%로 1997년 10월 외환위기 당시의 27.24%보다 컸다. 주가 낙폭과 거래중단 빈도만 놓고 보면 비상 대응체계를 점검할 필요성이 커진 셈이다.

더욱이 미래에셋증권에 따르면 이날 삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 한 KODEX·TIGER 단일종목 레버리지 상품 4종의 추정 누적 평가손실은 10조7635억원으로, 2020년 조성된 증안펀드의 출자 약정액 10조7600억원과 맞먹는다.

황세운 자본시장연구원 연구위원은 "현재는 주가가 고점 대비 큰 폭으로 하락한 만큼 증안펀드를 활용해 시장을 안정시켜야 한다는 주장이 나올 수 있는 상황"이라며 "개인적인 예상으로는 코스피 5000선이 무너질 경우 증안펀드가 필요한 것 아니냐는 논의가 (정부에서도) 본격화할 가능성이 있다"고 말했다.

다만 황 연구위원은 "증안펀드는 시장의 충격이 매우 크고 주가가 과도하게 하락했을 때 투자자들에게 시장을 냉정하게 다시 평가할 필요가 있다는 신호를 주는 수단으로, 자금 동원과 집행을 위한 준비는 시작할 수 있지만 실제 활용 여부는 신중하게 판단해야 한다"며 "채권시장과 달리 주식시장은 정부 개입의 당위성이 상대적으로 낮다. 주식시장 안정화 조치는 모든 경제 주체가 아니라 주식 투자자에게 효과가 집중되는 특성이 있는 만큼 상당히 신중하게 접근해야 한다"고 강조했다.

 

dconnect@newspim.com

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KT 과징금 539억, SKT의 40% [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT가 소형 기지국(펨토셀) 해킹 사고와 관련해 개인정보보호위원회로부터 539억원의 과징금을 부과받았다. 앞서 유심 정보 유출 사고로 1347억원의 과징금을 받은 SK텔레콤의 40% 수준이다. 개인정보보호위원회는 유출 규모와 정보의 민감성, 피해 대응 수준 등이 SK텔레콤과 달랐다고 설명했다.   [서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 송경희 개인정보보호위원장이 29일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 개인정보보호위원회 전체회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.07.29 gdlee@newspim.com 개보위는 29일 KT가 불법 펨토셀을 통해 고객 개인정보를 유출하게 한 책임에 대해 과징금 539억7900만원을 부과하기로 의결했다고 30일 밝혔다. 개인정보보호 위반 행위에 대해 과징금음 매출액의 최대 3%까지 부과할 수 있다. 이에 KT의 최근 3년간 연평균 무선서비스 매출인 6조6689억원을 기준으로 최대 1900억원에서 2000억원 수준이 부과될 수 있을 것으로 추정됐다. 앞서 SK텔레콤이 네트워크와 시스템의 보안 관리를 소홀히 해 2324만여 명의 유심 정보 등이 유출한 건에 대해서 개보위가 과징금 1347억9100만 원과 과태료 960만원을 부과한 바 있기 때문이다. 하지만 개보위는 KT에 부과한 과징금의 기준을 5G와 LTE의 서비스 매출로 판단했다. 이번 해킹 피해 대상이었던 소형 기지국 펨토셀이 LTE 통신에서 사용되는 장비이며 5G 통신 설비가 확정되지 않은 곳에서는 LTE망을 이용하기 때문에 5G와 LTE 서비스 매출을 산정 기준으로 정했다는 설명이다. 양청삼 개보위 사무처장은 "KT의 경우 앞선 사례(SK텔레콤)와 비교해 확인된 유출 규모가 상대적으로 적었고 유출된 정보도 임시값, 기기의 단말기 정보를 포함한 3종으로 달랐다. 피해 관련해 보상이라든지 시정조치 등이 신속하게 협조됐다는 점이 감안됐다"고 설명했다. 양 사무처장은 "앞선 유출 사고는 2300만명의 유심 정보가 유출됐던 건인데 비해 KT는 확정된 유출 규모가 1만6647명이라는 점이 고려됐다"라고 전했다. 악성 코드 감염 사고 건에 관련해서는 KT가 개인정보 유출 분석을 소홀히 하고 정부에 미신고했으며 사고 서버의 로그 일부를 삭제하고 조사 과정에서 거짓 자료제출 및 번복으로 위원회 조사를 방해했다고 판단해 고발하기로 했다. 이번 과징금 부과 및 과태료 등 개보위 처분에 대해 KT는 "개보위의 처분 결과를 무겁게 받아들이며 지난 사고로 고객과 국민 여러분께 큰 심려와 불안을 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다. KT 관계자는 "개인정보보호 보호 체계 전반을 원점에서 재정비하고 있으며 보안 투자를 확대하고 전사적 개인정보보호 역량을 강화하는 등 사태 재발 방지와 고객 신뢰 회복에 모든 역량을 다하겠다"라고 덧붙였다.  origin@newspim.com 2026-07-30 13:40
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李대통령 지지율 53% [NBS] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정운영 평가가 2주 연속 하락해 53%를 기록했다는 여론조사 결과가 30일 공개됐다.  엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 27~29일 동안 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 조사한 전국지표조사(NBS) 7월 5주차 결과를 살펴보면 이 대통령의 국정운영 평가는 긍정평가가 53%로 직전 조사인 7월 3주차보다 2%포인트(p) 하락했다. 이 대통령의 지지율 하락세는 2주 연속 이어지고 있다. 반면 부정평가는 37%로 직전 조사보다 3%p 올랐다.  이재명 대통령 국정운영 평가 7월 5주차 [그래프=NBS]   정당지지도는 더불어민주당 40%, 국민의힘 21%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 나타났으며, 태도유보는 33%였다.  민주당 차기 당대표 적합도 조사에서는 정청래 후보가 21%, 김민석 후보가 19%, 송영길 후보가 6%였고, 태도유보가 54%로 절반을 넘었다. 그러나 민주당 지지층에서는 김 후보가 34%, 정 후보가 29%, 송 후보가 9%로 다른 양상을 보였다.  정부의 부동산 정책에 대한 평가에서는 잘못하고 있다는 의견이 56%로 과반이고, 잘하고 있다는 의견은 33%였다.  부동산 가격 전망으로는 상승할 것이라는 의견이 31%, 보합이 52%, 하락이 10%였다. 주택담보대출 규제를 강화해야 한다는 의견은 15%, 유지해야 한다는 의견은 21%, 완화해야 한다는 의견은 55%로 확인됐다.  전세대출 규제 역시 강화해야 한다는 의견은 11%에 그친 반면, 유지해야 한다는 의견이 24%, 완화해야 한다는 의견이 55%를 보였다.  이재명 정부 부동산 정책 평가 [그래프=NBS] 여론조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사로 시행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.  the13ook@newspim.com 2026-07-30 13:31

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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