자율주행 실증부터 DRT 상생안까지…국토부, 모빌리티 정책 논의

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모빌리티 혁신성장 포럼 운영위 개최

광주 실증·AI 학습 데이터 생태계 논의

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 민간기업과 연구기관, 학계 전문가들과 자율주행 서비스 상용화를 위한 제도 개선 방안 논의에 나섰다.

홍지선 국토교통부 제2차관이 30일 서울에서 열린 '모빌리티 혁신성장 포럼'의 운영위원회에 참석하고 있다. [사진=국토부]

30일 국토교통부는 홍지선 제2차관이 서울에서 열린 '모빌리티 혁신성장 포럼' 운영위원회에 참석해 지난 2월 발표한 '2030 모빌리티 혁신성장 로드맵'의 주요 이행 현황을 점검했다고 밝혔다.

모빌리티 혁신성장 포럼은 모빌리티 분야의 민관 협력체계를 구축하고 미래 모빌리티 산업 성장 전략을 논의하기 위해 구성됐다. 국토부 장관과 정진혁 교수가 공동위원장을 맡고 있다.

포럼에는 국토부와 한국교통안전공단, 국토교통과학기술진흥원, 한국교통연구원, 한국항공우주연구원, 항공안전기술원 등이 참여한다. 민간에서는 한국자동차모빌리티산업협회와 한국자율주행산업협회, 현대자동차, 카카오모빌리티, 오토노머스에이투지 등이 함께한다.

이날 참석자들은 ▲자율주행 ▲수요응답형 교통체계(DRT) ▲개인형 이동장치(PM) ▲원격주행 ▲고속도로 모빌리티 서비스 등 5개 워킹그룹의 상반기 활동 성과를 공유했다. 하반기 운영 방향과 분야별 추진 과제도 논의했다.

자율주행 분야에서는 실증 과정에서 확인된 제도 개선 과제를 발굴했다. DRT 분야에서는 기존 운수업계와의 갈등을 줄이기 위한 상생 가이드라인 초안을 마련했다.

홍 차관은 "포럼 워킹그룹에서 자율주행 실증 관련 제도 개선 사항과 DRT 운수업계 상생 가이드라인 등 현장 중심의 구체적인 과제가 논의되고 있다"고 말했다.

이어 "아무리 혁신적인 모빌리티 기술이라도 실제 현장에서 작동해야 의미가 있다"며 "각 분야의 경험과 전문성을 가진 위원들이 실효성 있는 해법을 함께 논의해 달라"고 당부했다.

홍 차관은 자율주행 산업 경쟁이 기술개발을 넘어 데이터 확보와 서비스 상용화 단계로 전환되고 있다고 진단했다. 모빌리티 혁신성장 포럼을 현장 문제를 해결하고 국민이 체감할 수 있는 정책을 마련하는 민관 협력체로 운영하겠다는 방침도 발표했다.

이날 오후에는 포럼 위원과 관련 업계·학계 전문가들이 참석한 가운데 '기술을 넘어 서비스로-2027년 자율주행 레벨4 상용화 성공조건'을 주제로 정책 세미나가 열렸다.

참석자들은 올해 하반기 광주특별시에서 진행할 자율주행 실증 추진 현황과 인공지능(AI) 학습을 위한 데이터 생태계 구축 방안을 논의했다. 레벨4 자율주행 기술을 실제 서비스로 상용화하기 위한 정책 과제와 민관 협력 방안도 다뤘다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 모빌리티 혁신성장 포럼은 어떤 역할을 하나요?

A. 모빌리티 분야의 민관 협력체계를 구축하고 미래 모빌리티 산업의 성장 전략을 논의하는 협의체입니다. 국토교통부와 공공기관, 자동차·자율주행·플랫폼 기업 등이 참여하고 있습니다.

Q. 포럼에서는 어떤 분야를 중심으로 논의했나요?

A. 자율주행과 수요응답형 교통체계(DRT), 개인형 이동장치(PM), 원격주행, 고속도로 모빌리티 서비스 등 5개 워킹그룹의 상반기 성과와 하반기 추진 과제를 논의했습니다.

Q. 상반기에 마련된 주요 성과는 무엇인가요?

A. 자율주행 분야에서는 실증 과정에서 확인된 제도 개선 과제를 발굴했습니다. DRT 분야에서는 기존 운수업계와의 갈등을 줄이기 위한 상생 가이드라인 초안을 마련했습니다.

Q. 정부는 자율주행 산업의 경쟁 구도가 어떻게 변하고 있다고 보나요?

A. 기술개발 중심의 경쟁을 넘어 인공지능 학습 등에 필요한 데이터 확보와 실제 서비스 상용화 단계로 전환되고 있다고 진단했습니다. 이에 따라 현장에서 작동할 수 있는 정책과 민관 협력이 중요하다고 보고 있습니다.

Q. 레벨4 자율주행 상용화를 위해 어떤 과제를 논의했나요?

A. 올해 하반기 광주특별시에서 진행할 자율주행 실증 추진 현황과 인공지능 학습용 데이터 생태계 구축 방안을 논의했습니다. 레벨4 자율주행 기술을 실제 서비스로 상용화하기 위한 정책 과제와 민관 협력 방안도 다뤘습니다.

chulsoofriend@newspim.com