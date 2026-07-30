카타르, 불가항력 선언했지만 고객에 신뢰 지키려 미 LNG 구매해 제공… 한국 등 아시아 국가에

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핵심 고객에 대한 '선의의 제스처' 차원



[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 이란 전쟁으로 액화천연가스(LNG) 수출에 대한 불가항력(Force Majeure)를 선언한 카타르가 아시아 고객들에 대한 공급을 유지하기 위해 미국산 현물 LNG를 구입했던 것으로 나타났다고 로이터 통신이 30일(현지시각) 보도했다.

핵심 고객들에 대한 '선의의 제스처' 차원에서 이 같은 조치를 취했다는 것이다. 매입한 LNG는 한국과 일본, 대만, 인도, 방글라데스 등으로 인도한 것으로 전해졌다.

카타르 북부 라스라판 산업단지 도시에 있는 국영 카타르에너지(QE)사의 액화천연가스(LNG) 생산시설. [사진=로이터 뉴스핌]

로이터 통신은 무역 및 업계 소식통 4명을 인용해 "카타르에너지(QatarEnergy)가 올해 미국산 현물 LNG 화물 33건을 매입해 아시아 고객들에게 인도했다"고 보도했다.

불가항력 선언으로 계약상 의무가 면제된 상황이었지만 주요 고객들에 대한 약속을 지키기 위한 것이었다.

데이터 분석업체 케이플러(Kpler)에 따르면 33건 가운데 28건은 이미 인도가 완료됐으며, 나머지 5건은 현재 한국와 대만, 인도로 운송 과정에 있다.

소식통들은 "카타르는 세계에서 가장 신뢰받는 가스 공급국 가운데 하나이며 수십 년간 쌓아온 명성을 지키기 위해 이런 조치를 취했다"고 말했다.

카타르에너지 측은 사실 관계를 확인하기 위한 로이터 통신의 질문에 답변하지 않았다고 한다.

로이터 통신은 자체 계산을 통해 이번에 매입한 33건의 LNG 화물이 이란 전쟁 발발 이전 카타르에너지 월간 수출량의 약 3분의 1에 해당하며 가치는 약 10억 달러로 추산된다고 말했다.

카타르는 미국에 이어 세계 2위 LNG 수출국으로 평가받고 있다. 세계 최대 액화석유가스(LNG) 생산·수출 기지인 라스라판(Ras Laffan) 산업단지와 노스필드(North Field) 가스전을 주축으로 한 생산 능력은 연간 약 7700만톤(mtpa)에 달한다. 카타르 LNG 수출의 약 80%는 통상 아시아 지역 구매자들에게 향한다.

카타르는 이란 전쟁이 발발한 지 5일 만인 지난 3월 5일 불가항력을 선언했다. 이란이 미국의 공습에 대한 보복으로 카타르의 라스라판 산업단지를 공격한 데 따른 것이다. 불가항력은 지진 등 자연재해나 전쟁 등의 이유로 계약 이행이 불가능하다는 것을 선언하는 것이다. 책임이나 보상 등에서 면제받을 수 있다.

ihjang67@newspim.com